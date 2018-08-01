В список подлежащего разделу имущества Петросяна попали и его наручные часы, которые могут стоить 2,5 млн рублей

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Адвокат юмориста Евгения Петросяна выступил с очередным заявлением, призванным доказать "мелочность" супруги артиста - Елены Степаненко.

По словам Сергея Жорина, в рамках бракоразводного процесса Степаненко попросила включить в перечень подлежащего разделу совместно нажитого имущества наручные часы Петросяна. При этом он отметил, что она не включила в этот список свои ювелирные украшения, отмечает ТАСС.

"Кроме всех денежных средств, картин, предметов антиквариата, статуэток и книг, Елена Степаненко также претендует на наручные часы Евгения Вагановича, которые она хочет включить в объем совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного иска. Степаненко в своем исковом заявлении указала, что в квартире, где проживает Петросян, находятся его наручные часы, и потребовала, чтобы они тоже подлежали разделу", - сказал адвокат.

Однако Жорин не стал уточнять стоимость этих часов. Это и понятно, ведь цена их может вызвать нездоровый интерес и доказать давнюю любовь его клиента к дорогим вещам.

Напомним, в начале июня этого года Евгений Петросян опубликовал в своемInstagram фотографию с наручными часами. На руке у него были золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen. Стоят такие часы более 2,5 миллиона рублей.

Конечно, вряд ли это единственные часы Петросяна, но, возможно, именно их, или похожие по стоимости, имела ввиду Елена Степаненко, включая в перечень имущества наручные часы супруга.

Петросян и Степаненко поженились более 30 лет назад. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала супруга. Хамовнический районный суд Москвы в закрытом режиме продолжит бракоразводный процесс артистов 6 сентября.

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