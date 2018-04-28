Билан посмеялся над российскими свадьбами и собрал более 4 миллионов просмотров

Дата публикации: Сегодня, 10:04 Просмотрено: 88

Новый клип Димы Билана «Пьяная любовь», выпущенный в пятницу, 3 августа, набрал за сутки два миллиона просмотров и попал на третье место в трендах YouTube. Ролик доступен на канале поп-исполнителя.

В клипе, который длится девять с половиной минут, показана свадьба, снятая в стилистике 90-х. В видеоролике обыгрывается традиционный сюжет российской свадьбы, которая начинается с выкупа невесты и заканчивается конкурсами и встречей рассвета на улице.

В роли молодоженов снялись Дима Билан и певица Polina, в съемках также приняли участие Лолита Милявская, сыгравшая работницу ЗАГС, блогеры Маша Миногарова и Настя Ивлеева, братья Запашные, певица Наташа Королева и телеведущий Александр Гудков, также выступивший в роли креативного продюсера. Соотношение лайков и дизлайков под видео составило 10:1, многие комментаторы похвалили чувство юмора создателей клипа и отметили реалистичность свадьбы.

В июле стало известно, что Кирилл Терешин, известный в интернете под прозвищем «Руки-базуки», стал рэпером и выпустил клип на песню «Успех».

В апреле подобный ажиотаж вызвал клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в котором снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Амиран Сардаров, рэпер Гнойный и Тимати. В клипе эстрадный певец появился в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса, и предстал в образе юного алкоголика.

lenta.ru