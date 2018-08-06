В Египте откопали нового Сфинкса

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 102

В Египетском Луксоре обнаружена новая статуя Сфинкса. Об этом рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, передает издание Youm7.

Артефакт обнаружили рабочие во время строительства новой дороги на Аллее сфинксов между Карнакским и Луксорским храмами. Найденная статуя не похожа на остальных сфинксов с бараньими головами, а напоминает «классического» Сфинкса в Гизе — льва с головой человека.

Памятник пока остается в земле. По словам Азиза, статую невозможно извлечь, поскольку она может разрушиться от резкого изменения окружающей среды.

В 2014 году в Луксоре была обнаружена гробница пивовара, возраст которой составляет более 3200 лет. Как выяснили археологи, гробница в форме буквы Т принадлежит Хонсо Им-Хебу, который изготавливал напитки для ритуалов, посвященных богине Мут. На стенах захоронения обнаружены прекрасно сохранившиеся до наших дней рисунки, изображающие сцены из жизни пивовара: от бытовых до обрядовых.

Lenta.ru