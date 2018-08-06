Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Наука и техникаВ Египте откопали нового Сфинкса

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 102

В Египетском Луксоре обнаружена новая статуя Сфинкса. Об этом рассказал глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, передает издание Youm7.

В Египте откопали нового Сфинкса

Артефакт обнаружили рабочие во время строительства новой дороги на Аллее сфинксов между Карнакским и Луксорским храмами. Найденная статуя не похожа на остальных сфинксов с бараньими головами, а напоминает «классического» Сфинкса в Гизе — льва с головой человека.

Памятник пока остается в земле. По словам Азиза, статую невозможно извлечь, поскольку она может разрушиться от резкого изменения окружающей среды.

В 2014 году в Луксоре была обнаружена гробница пивовара, возраст которой составляет более 3200 лет. Как выяснили археологи, гробница в форме буквы Т принадлежит Хонсо Им-Хебу, который изготавливал напитки для ритуалов, посвященных богине Мут. На стенах захоронения обнаружены прекрасно сохранившиеся до наших дней рисунки, изображающие сцены из жизни пивовара: от бытовых до обрядовых.

Lenta.ru

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все