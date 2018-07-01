Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ОкрошкаСтартовали съемки девятого эпизода «Звездных войн»

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 26

О начале производства сообщил в Twitter режиссер Джей Джей Абрамс.

Джей Джей Абрамс присоединился к Twitter в октябре 2017 года, но все это время игнорировал сервис. 1 августа кинематографист решил воскресить аккаунт и в качестве первого твита выбрал сообщение о старте съемочного процесса девятого эпизода «Звездных войн», вывесив фотографию с площадки.

Стартовали съемки девятого эпизода «Звездных войн»

«Очень странно начинать работу над новой главой без Кэрри, — пишет режиссер. — Но благодаря экстраординарному актерскому составу и невероятной съемочной группе мы готовы к работе. Я признателен Райану Джонсону и хочу отдельно поблагодарить Джорджа Лукаса, создавшего этот потрясающий мир и запустившего историю, частью которой нам посчастливилось стать».

Какой именно момент попал в объектив камеры, понять сложно, но можно с уверенностью сказать, что на фотографии запечатлен Джон Бойега, исполнитель роли Финна.

Сюжет продолжения не раскрывается. Недавно стало известно, что в продолжении вернутся Кэрри Фишер и Марк Хэмилл, а к актерскому составу картины присоединились Ричард Э. Грант и Наоми АкиДэйзи РидлиОскар АйзекАдам Драйвер и Энтони Дэниелс вернутся в знакомых ролях.

Создатели девятого эпизода «Звездных войн» нашли способ вернуть покойную Кэрри Фишер на экран. Актриса вновь появится в образе Леи благодаря неиспользованным кадрам из «Пробуждения силы».

Стартовали съемки девятого эпизода «Звездных войн»

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года после обширного инфаркта. Впоследствии глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что актриса не появится в девятом эпизоде. Ее брат Тодд рассказал, что он и дочь Фишер, Билли Лурд, дали согласие студии Disney на использование недавно отснятого материала с ее участием в девятой части саги, но Кеннеди заверила, что речь не идет о «цифровом воскрешении».

«Правильного финала для саги о Скайуокерах без ее участия не существует, — говорит режиссер картины Джей Джей Абрамс. — Мы не собирались искать другую актрису или использовать цифрового двойника. При поддержке ее дочери, Билли, мы нашли способ почтить память и наследие Кэрри в девятом эпизоде.

«Звездные войны: Эпизод 9» ожидается в кинотеатрах 19 декабря 2019 года.

www.kinopoisk.ru

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все