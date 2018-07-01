Стартовали съемки девятого эпизода «Звездных войн»

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О начале производства сообщил в Twitter режиссер Джей Джей Абрамс.

Джей Джей Абрамс присоединился к Twitter в октябре 2017 года, но все это время игнорировал сервис. 1 августа кинематографист решил воскресить аккаунт и в качестве первого твита выбрал сообщение о старте съемочного процесса девятого эпизода «Звездных войн», вывесив фотографию с площадки.

«Очень странно начинать работу над новой главой без Кэрри, — пишет режиссер. — Но благодаря экстраординарному актерскому составу и невероятной съемочной группе мы готовы к работе. Я признателен Райану Джонсону и хочу отдельно поблагодарить Джорджа Лукаса, создавшего этот потрясающий мир и запустившего историю, частью которой нам посчастливилось стать».

Какой именно момент попал в объектив камеры, понять сложно, но можно с уверенностью сказать, что на фотографии запечатлен Джон Бойега, исполнитель роли Финна.

Сюжет продолжения не раскрывается. Недавно стало известно, что в продолжении вернутся Кэрри Фишер и Марк Хэмилл, а к актерскому составу картины присоединились Ричард Э. Грант и Наоми Аки. Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Энтони Дэниелс вернутся в знакомых ролях.

Создатели девятого эпизода «Звездных войн» нашли способ вернуть покойную Кэрри Фишер на экран. Актриса вновь появится в образе Леи благодаря неиспользованным кадрам из «Пробуждения силы».

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года после обширного инфаркта. Впоследствии глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что актриса не появится в девятом эпизоде. Ее брат Тодд рассказал, что он и дочь Фишер, Билли Лурд, дали согласие студии Disney на использование недавно отснятого материала с ее участием в девятой части саги, но Кеннеди заверила, что речь не идет о «цифровом воскрешении».

«Правильного финала для саги о Скайуокерах без ее участия не существует, — говорит режиссер картины Джей Джей Абрамс. — Мы не собирались искать другую актрису или использовать цифрового двойника. При поддержке ее дочери, Билли, мы нашли способ почтить память и наследие Кэрри в девятом эпизоде.

«Звездные войны: Эпизод 9» ожидается в кинотеатрах 19 декабря 2019 года.

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