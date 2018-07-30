Кенгуру запаниковал и разгромил дом

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Напуганный кенгуру вломился в дом в пригороде Мельбурна (Австралия). Об этом сообщает BBC News.

Семью австралийцев разбудило животное, запрыгнувшее в здание через окно воскресным утром. Им удалось загнать паникующего кенгуру в ванную комнату.

Как отметил вызванный сотрудник службы спасения диких животных Манфред Забинскас, люди не пострадали, а вот сам кенгуру порезал лапы и потерял много крови, что обеспокоило жильцов. Животное было в панике, поэтому пришлось применить успокоительное, чтобы оказать ему помощь.

Кенгуру, как пишет издание, мог запрыгнуть в дом, испугавшись собаки или проезжающей машины. В жилище он разбил еще одно окно, пытаясь выбраться на свободу. Сейчас он находится в центре помощи диким животным.

В мае этого года стало известно, что самка гигантского кенгуру с детенышем в сумке выжила после того, как ее насквозь пронзила стрела. Доктора, сделавшие операцию животному, отметили, что стрела невероятным образом не задела ни один из внутренних органов кенгуру, однако сломала ногу детенышу.

Lenta.ru