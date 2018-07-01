Хищник стал добычей: гигантская рыба в два счета "уработала" акулу на глазах у изумленных рыбаков

Дата публикации: Сегодня, 12:35 Просмотрено: 33

Огромный групер чуть не забрал добычу американских рыбаков и попал на видео. Рыба вынырнула из воды и проглотила акулу, которую поймали на удочку и пытались затащить в лодку.

Недалеко от берега Эверглейдс-Сити в США группа рыбаков пыталась выловить из воды акулу, в этот момент к лодке подплыла громадная рыба.

Разинув рот, она целиком проглотила морскую хищницу, которая была на крючке у рыбаков.

Спустя некоторое время рыбакам удалось заставить "проглота" выплюнуть свою жертву.

Выяснилось, что на добычу американцев позарился групер — огромная рыба, которая может достигать почти 3 метра в длину и веса в 360 килограммов.

Момент встречи с огромным групером рыбаки сняли на камеру и выложили видео в Сеть.

nation-news.ru