5 подсказок, как сэкономить на коммунальных расходах

Дата публикации: Вчера, 11:05 Просмотрено: 137

Летом большая часть жителей Эстонии живет сразу в двух местах: по будням в городской квартире, а на выходных – на даче. Но такому укладу жизни, к сожалению, сопутствуют дополнительные расходы, которые отражаются в качестве неприятного сюрприза в счете за коммунальные услуги.

Поскольку вечерний тариф электроэнергии, как правило, ощутимо выгоднее дневного, то стоит запланировать использование стиральной и посудомоечной машин на ночные часы или на поздний вечер.

Однако есть пять простых подсказок, которые помогают удерживать расходы на коммунальные услуги в обоих местах жительства в рамках бюджета одного домохозяйства.

Уходя из дома, выключайте оборудование из розеток

Уезжая на выходные на дачу, выключите все электронное оборудование из розеток или полностью выключите. Согласно статистике, 45 процентов жителей Эстонии предпочитает держать электронное оборудование в своем домохозяйстве в режиме ожидания, в результате чего оборудование круглосуточно потребляет энергию, даже тогда, когда никого нет дома. Поэтому перед отъездом за город выключите из розетки телевизор, рутер, дигибокс, разные зарядки, настольные и напольные лампы, тостер, электрический чайник, плиту, духовку и другое электронное оборудование.

Выключите также отопление пола в ванной (и другое отопление, если оно работает летом) и закройте окна. Если вы уезжаете на более долгий период, то выключите из розетки и бойлер теплой воды.

Но поскольку подогрев воды требует больше энергии, чем поддержание ее температуры, если вы покидаете дом на пару дней, то я бы, скорее, этого не советовала. Если в городском или загородном доме нет заполненного едой холодильника, то обесточить можно, в принципе, все жилье.

Следите за давлением воды

Во время мытья посуды или принятия душа не давайте воде просто так течь из крана. Если моете посуду, то держите напор воды на среднем уровне, а перед оттиранием губкой более загрязненных мест вообще закройте кран. Это же правило действует и в отношении принятия душа: не позволяйте воде течь, пока вы наносите на волосы шампунь или бальзам, используйте воду для ополаскивания волос. Для сокращения объема текущей воды замените аэратор (то есть сеточку) смесителя, который продается во всех строительных магазинах. Для проверки потребления воды установленного дома смесителя проведите простой тест: если для наполнения полулитрового стакана требуется меньше 5 секунд, то есть – в минуту в среднем вытекает 10 литров воды, то можно подумать о замене сеточки смесителя.

Стирайте белье ночью

Поскольку вечерний тариф электроэнергии, как правило, ощутимо выгоднее дневного, то стоит запланировать использование стиральной и посудомоечной машин на ночные часы или на поздний вечер. При возможности всегда отдавайте предпочтение экономящим энергию программам стирки А- класса, а также помните, что из-за небольших пятен белье не нужно мыть при температуре воды в 60 градусов, для этого подойдет и вода температурой 20-40 градусов.

Обратите внимание на свои привычки, связанные с просмотром телевизора

Телевизор имеется почти в каждом домохозяйстве Эстонии он используется как для просмотра каналов линейного телевидения, так и для использования таких стриминговых сервисов, как Netflix. Общая средняя стоимость потребления двух этих услуг составляет в среднем 40 евро в месяц. В действительности, большинство заказчиков услуги не используют ее в максимальной степени. Современный человек выборочно потребляет СМИ, а посмотреть свои сериалы или новостные передачи, как правило, можно задним числом в своем смарт-устройстве или на компьютере. Именно в летнее время можно отдельно проанализировать свои привычки, связанные с просмотром телевизора: когда свежий воздух и закат солнца заменяют приятные вечера просмотра кино, то, возможно, есть смысл сделать на пару месяцев перерыв с поставщиком телевизионной услуги.

Используйте экономные светодиодные лампы

Если в вашем домохозяйстве еще используются обычные лампы или лампы накаливания, то следует оперативно сделать один шаг, который сэкономит деньги в кошельке: заменить все имеющиеся лампы на светодиодные.

По сравнению с обычными лампочками, светодиодные потребляют в десять раз меньше энергии и служат значительно дольше, работая в общей сложности до 50 000 часов, или 6 лет.

Алена Метс,

руководитель отдела кредитов и платежей Raha24