Российскую писательницу Анну Старобинец признали лучшим фантастом Европы

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Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Зал славы. Лучший писатель".

О победителях сообщается на сайте фестиваля "Еврокон", проходившего с 19 по 22 июля во французском Амьене.

Помимо Старобинец награды получили писатели, переводчики, издатели, художники, журналы и сайты из Швеции, Финляндии, Украины, Хорватии, Ирландии, Австрии, Румынии, Чехии, Белоруссии, Словакии и Франции. Почетного звания "Гранд Мастер" удостоили французского писателя-фантаста Жерара Кляйна, излюбленная тема которого - путешествия во времени. Приз за лучшую экранизацию присудили фильму Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Анна Старобинец наиболее известна своими фантастическими и мистическими книгами "Переходный возраст", "Резкое похолодание", "Убежище 3/9", "Живущий" и другими. Книги Старобинец переведены на английский, французский, итальянский, испанский, польский, японский и другие языки, отмечает Godliteratury.ru. Критики называют Старобинец "русским Стивеном Кингом" и "королевой русского хоррора", напоминает РИА "Новости".

Писательнице 39 лет, окончила филологический факультет МГУ. Начинала как переводчик-синхронист и частный репетитор. Работала в изданиях "Время новостей", "Аргументы и факты", "Гудок", "Эксперт", сейчас пишет материалы для "Русского репортера", а также сценарии для кино и телевидения.

Анна Старобинец - вдова писателя Александра Гарроса, растит дочь и сына.

"Еврокон" - ежегодный конгресс Европейского общества научной фантастики. Первый фестиваль прошел в итальянском Триесте в 1972 году. В 2008 году "Еврокон" впервые состоялся в России.

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