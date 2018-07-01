В новом 25-м фильме о Джеймсе Бонде главным антигероем впервые в XXI веке станет "русский" и, возможно, выходец из России

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Агент 007 Джеймс Бонд впервые за последние 20 лет карьеры секретного агента столкнется на экране с главным антигероем, который будет выходцем из России.

Противостоять Дэниелу Крейгу в новом, уже 25-м фильме бондианы, который выйдет на экраны в 2019 году, будет актер - выходец из России или же из стран Балканского полуострова. Именно такую задачу поставили авторы картины перед директором по кастингу.

Это должен быть мужчина от 30 до 60 лет, харизматичный, влиятельный, изобретательный, мстительный и с холодным взглядом.

Как писал Оскар Уайльд, "жизнь подражает искусству больше, чем искусство - жизни", однако в случае с новым фильмом, искусство будет подражать жизни. В новой ленте секретный агент столкнется с агрессией со стороны Москвы, вскрыв преступные замыслы России против Запада.

В прошлом веке агенты 007 неоднократно встречались с "русскими злодеями". Бонд в исполнении сэра Роджера Мура в 1983 году в фильме "Осьминожка" сражался против генерала Орлова (Стивен Беркофф), а Бонду в исполнении Шона Коннери в "Из России С Любовью" (1963 год) противостояла агент СМЕРШ Роза Клебб, в обуви которой было спрятано отравленное лезвие.

Однако в XXI веке такое противостояние России и Запада в бондиане будет впервые, напоминает The Daily Mail. Агент 007 не имел дел с "русскими злодеями" с 1999 года, когда в фильме "И целого мира мало" игравший Бонда Пирс Броснан вступил в борьбу с террористом, бывшим агентом КГБ Виктором "Ренардом" Зокасом, которого играл Роберт Карлайл. Но на этот раз "русского врага" может и вправду сыграть выходец из России или республик бывшего СССР.

По всей вероятности русской будет в новом фильме и подруга агента 007. Как обещают продюсеры, девушка Бонда будет жестокой и обаятельной, владеть боевыми искусствами, отличаться острым умом и храбростью.

Начало съемок нового фильма о суперагенте, режиссером которого станет Дэнни Бойл, запланировано на конец 2018 года, а премьера - на октябрь 2019 года.

Роль агента 007 в картине вновь, уже в пятый раз, исполнит Дэниел Крэйг.

Заглавную мелодию к новому фильму доверено писать 22-летней британской певице косовского происхождения Дуа Липа.

Список фильмов о Джеймсе Бонде:

1962 год - "Доктор Ноу"

1963 год - "Из России с любовью"

1964 - "Голдфингер"

1965 - "Шаровая молния"

1967 - "Живешь только дважды"

1969 - "На секретной службе Ее Величества"

1971 - "Бриллианты навсегда"

1973 - "Живи и дай умереть"

1974 - "Человек с золотым пистолетом"

1977 - "Шпион, который меня любил"

1979 - "Лунный гонщик"

1981 - "Только для твоих глаз"

1983 - "Осьминожка"

1985 - "Вид на убийство"

1987 - "Искры из глаз"

1989 - "Лицензия на убийство"

1995 - "Золотой глаз"

1997 - "Завтра не умрет никогда"

1999 - "И целого мира мало"

2002 - "Умри, но не сейчас"

2006 - "Казино "Рояль""

2008 - "Квант милосердия"

2012 - "Координаты "Скайфолл""

2015 - "007: СПЕКТР"

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