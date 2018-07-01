В Москве составили рейтинг самых популярных музеев во время ЧМ-2018

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В Москве составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу-2018. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, с 14 июня по 15 июля столичные музеи приняли более 23 тысяч владельцев паспорта болельщика.

При этом туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 самых посещаемых городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1600 посещений), музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), а также музей-заповедник "Коломенское" (почти 700 посещений).

Помимо этого, болельщики пользовались чат-ботом Мосгортура, с помощью которого можно было отправиться на самостоятельную экскурсию по центру Москвы. В прогулки включены знаковые достопримечательности города, музеи и памятники архитектуры. С начала проведения чемпионата мира до 16 июля к виртуальному экскурсоводу обратились 16 тысяч человек, большинство из них - русскоязычные пользователи. Помимо этого, бот использовали англоговорящие и испаноязычные туристы. Самыми популярными виртуальными экскурсиями стали маршруты от "Смоленской" до "Арбатской" по историческим местам, от "Кропоткинской" до "Китай-города" (от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых), а также от "Арбатской" до "Третьяковской" по дворянским местам.

Ранее французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную, изучили исторические справки о станциях с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и посетили каждую из них. По их словам, самой красивой станцией на Сокольнической линии стала "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковская", на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой - "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская".

Также в метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики волонтерам и консультантам на стойках "Живое общение". Как выяснилось, чаще всего болельщики интересуются, где "спит Ленин", как найти "станцию с собачками", под которой подразумевается станция "Площадь революции", и спрашивают, можно ли переночевать в метро, имея безлимитный билет на сутки.

А одной из главных проблем для болельщиков стала жара: купить по дешевке бутилированную воду и продавать в жару среди болельщиков и других туристов, как это делается, к примеру, в Париже, власти не додумались. Многие пытаются решить эту проблему, спрашивая, можно ли купаться в столичных фонтанах. Некоторых смущают перекрытия, проблемы с заселением в отель и традиционный для Москвы низкий уровень владения английским языком. Гости из Азии жалуются на дороговизну еды, а вот европейцев и латиноамериканцев такие цены вполне устраивают.

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