Netflix обогнал HBO по количеству номинаций премии "Эмми". Но лидирует сериал "Игра престолов"

В США объявлены номинанты телевизионной премии "Эмми" 2018 года, юбилейная 70-я церемония вручения которой пройдет 17 сентября в Театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе.

В этом году впервые за последние 18 лет пальма первенства по количеству номинаций не принадлежит каналу HBO. Впервые на первом месте оказался онлайн-кинотеатр Netflix. У Netflix - 112 номинаций, а у HBO - 108.

Однако среди сериалов и шоу лидирует телесериал "Игра престолов" от HBO. Судя по официальному сайту "Эмми", у него 22 номинации, включая основную - "Лучший драматический сериал". Напомним, за всю историю своего существования сериал был удостоен 38 наград "Эмми" в различных номинациях.

В ключевой категории "Лучший драматический сериал" также представлены проекты "Корона" (The Crown), "Американцы" (The Americans), "Это мы" (This Is Us), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).

"Мир Дикого Запада" и "Рассказ служанки" также являются лидерами по номинациям - у них по 21 и 20 соответственно. В 2017 году сериал "Рассказ служанки" победил в самых престижных номинациях. Он снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее вообще ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".

Среди лидеров также сериала "Корона" производства Netflix, у которого 13 номинаций. Несколько актеров из "Игры престолов", включая Питера Динклэйджа, Николая Костера-Вальдау и Лену Хиди, номинированы на премию за исполнение ролей второго плана. Всего этот сериал, последний, восьмой сезон которого выйдет на экраны в следующем году, получил в общей сложности 38 премий "Эмми" с момента своей премьеры семь лет назад.

Лучшим комедийным сериалом могут быть в этот раз названы следующие проекты: "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черная комедия" (Black-ish), "Блеск" (GLOW), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Силиконовая долина" (Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt).

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" представлены Джейсон Бейтман за свою роль в "Озарке" (Ozark), Стерлинг Браун ("Это мы"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Мэттью Риз ("Американцы"), Майло Вентимилья ("Это мы") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада").

В соседствующей женской категории премию могут получить Клер Фой, сыгравшая главную роль в "Короне", Татьяна Маслани ("Темное дитя", Orphan Black), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандра О ("Убивая Еву", Killing Eve), Кери Рассел ("Американцы") или же Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада"), сообщает ТАСС.

В номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" "Эмми" может достаться, в частности, испанцу Антонио Бандерасу, сыгравшему знаменитого художника Пабло Пикассо во втором сезоне "Гения" (Genius), британцу Бенедикту Камбербэтчу за его роль в "Патрике Мелроузе" (Patrick Melrose), известному американскому певцу Джону Ледженду ("Иисус Христос - суперзвезда. Концерт", Jesus Christ Superstar: Live in Concert).

Некоторые основные номинации

Лучшая актриса драматического сериала:

Сандра О - "Убивая Еву"

Кери Рассел - "Американцы"

Татьяна Маслани - "Темное дитя"

Клэр Фой - "Корона"

Эван Рэйчел Вуд - "Мир Дикого запада"

Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"

Лучший актер драматического сериала:

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Мэттью Риз - "Американцы"

Майло Вентимилья - "Это мы"

Стерлинг Браун - "Это мы"

Эд Харрис - "Мир Дикого запада"

Джеффри Райт - "Мир Дикого запада"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Сара Полсон - "Американская история ужасов: Культ"

Мишель Докери - "Забытые Богом"

Эди Фалко - "Закон и порядок: Настоящее преступление"

Реджина Кинг - "Семь секунд"

Джессика Бил - "Грешница"

Лора Дерн - "Рассказ"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Антонио Бандерас - "Гений"

Даррен Крисс - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"

Бенедикт Камбербэтч - "Патрик Мелроуз"

Джефф Дэниэлс - "Призрачная башня"

Джон Ледженд - "Иисус Христос - Суперзвезда. Live in Concert"

Роберт Дейли - USS Каллистер (сериал "Черное зеркало")

Лучший драматический сериал:

"Американцы"

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

"Это мы"

"Мир Дикого Запада"

Учрежденная в январе 1949 года "Эмми" присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств и считается в США аналогом кинопремии "Оскар" в области телевидения. Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.

70-я церемония вручения "Эмми" за лучшие работы минувшего телесезона, показанные в прайм-тайм, будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC 17 сентября.

