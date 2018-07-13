Редкая охота десятков косаток на горбатых китов попала на видео

Дата публикации: Вчера, 11:41 Просмотрено: 119

Туристы заметили крупную стаю косаток, впервые за несколько лет приплывшую к берегам Австралии для охоты на горбатых китов. Об этом сообщает 9 News.

Около 50 морских хищников увидели с прогулочного корабля в заливе Ботани в 11 километрах от австралийского города Сидней. «Я наблюдаю за китами в этих местах с 2004 года и ни разу не видел косаток так близко к Сиднею», — утверждает гид Саймон Миллер (Simon Miller).

В это время года температура в Южном полушарии падает, и сотни горбатых китов направляются на север. Именно с этим может быть связано появление косаток у австралийских берегов. Они охотятся на горбатых китов, а также на больших белых акул и тюленей.

Косатки — хищное морское млекопитащее отряда дельфиновые. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Длина горбатого кита доходит до 18 метров, а вес — до 30 тонн. Они питаются ракообразными, стайной рыбой и моллюсками.

В марте сообщалось, что ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Через несколько дней на берегу нашли мертвого дельфина со съеденными внутренностями и жиром.

Lenta.ru