Врач Майкла Джексона заявил, что король поп-музыки был кастрирован в возрасте 12 лет

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65-летний врач Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что отец певца Джозеф Джексон специально подверг сына химической кастрации ради сохранения его высокого голоса.

Мюррей объявил, что Джексон-старший начал делать сыну инъекции гормонов с 12 лет. Якобы он объяснил Майклу, что это необходимо для избавления от подростковых прыщей. А на самом деле отец хотел навсегда сохранить высокий голос Майкла Джексона, пишет The Sun.

"Он один из худших отцов в истории", - заявил доктор Мюррей, отметив, что Джозеф был очень жесток в отношениях с детьми.

50-летний Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от передозировки пропофола и последовавшего за этим сердечного приступа. Доктор Конрад Мюррей был осужден в 2011 году на четыре года за непредумышленное убийство певца - суд признал его виновным в том, что он дал музыканту чрезмерную дозу препарата пропофол, который во взаимодействии с другими лекарствами, в том числе успокоительными, стал причиной гибели. Однако уже через два года врач досрочно вышел из тюрьмы штата Калифорния из-за ее переполненности.

Конрад Мюррей не впервые заявляет о химической кастрации Майкла Джексона. Об этом он упоминал в собственной автобиографии.

О том, что столь высокий голос Джексона мог быть следствием приема химических препаратов, говорили и другие врачи. В 2011 году профессор сосудистой хирургии Тимонского университетского госпиталя в Марселе Ален Браншеро заявил, что исключительный голос Майкла Джексона, охватывающий три октавы, сочетающий в себе мужскую силу, женскую нежность и ребяческую звонкость, - "голос кастрата".

Браншеро изучал записи Джексона, беседовал с разными специалистами, включая дерматологов, урологов, эндокринологов и пластических хирургов, изучал голосовые связки юных хористов и в итоге, по его словам, "докопался до истины. О чем и опубликовал книгу "Тайна голоса Майкла Джексона".

Впрочем, врач подчеркивает, что это лишь гипотеза и ее и останется, так как нет никаких документальных подтверждений химической кастрации Джексона. По словам Браншеро, наиболее вероятен такой сценарий: Джексон подвергся химической кастрации в подростковом возрасте, когда уже активно выступал на публике в составе семейной "пятерки". Как раз в то время, когда юному певцу было 12 лет, в медицинской практике для лечения акне (подростковые угри - самое распространенное заболевание кожи у детей и подростков) начали применять новый препарат ципротерон.

Этот синтетический стероид, антиандроген, воздействовал на эндокринную систему подростков и подавлял выработку мужских половых гормонов. Однако ципротерон влияет также на гипофиз, угнетает либидо и обладает контрацептивным эффектом.

"В 12 лет Майкл Джексон страдал от акне. Мы все об этом знаем, он сам говорил о том, что для него это было трагедией. Так что, я думаю, могли найтись люди, которые предложили ему это чудо-лечение", - писал Браншеро.

Таким человеком, по словам врача Майкла Джексона Конрада Мюррея, и был отец певца - Джозеф Джексон.

Из-за приема ципротерона у Джексона полностью прекратился рост волос на теле, кости вытянулись, грудная клетка расширилась, телосложение осталось по-юношески субтильным, а голосовые связки не претерпели возрастных метаморфоз. В пользу такой гипотезы говорят и проблемы с нервной системой, психологическая нестабильность певца, синдром Питера Пена и потребность в общении с подростками.

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