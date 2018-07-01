Роман "Английский пациент" Майкла Ондатже признан лучшей книгой за последние 50 лет, получив "Золотого Букера"

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Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом премии "Золотой Букер" за роман "Английский пациент", который признан лучшей книгой за последние 50 лет из числа лауреатов Букеровской премии за все время ее существования.

Напомним, в опубликованном в мае шорт-листе "Золотого Букера" среди пяти лучших романов, авторы которых становились лауреатами премии с момента ее основания в 1969 году, кроме "Английского пациента" также были романы "Волчий зал" Хилари Мэнтел (лауреат 2009 года), "В свободном государстве" Видиадхара Найпола (премия 1971 года), "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли (победитель 1987 года) и роман "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса (премия 2017 года).

Эти номинанты были отобраны из числа всех 52 предыдущих победителей Букера, произведения которых были написаны на английском языке и изданы в Соединенном Королевстве или Ирландии. Открытое голосование по победителю проводилось до 25 июня на сайте Букеровской премии. И вот теперь стало известно, что самым лучшим романом признан "Английский пациент", сообщает The Guardian.

На церемонии вручения премии, которая проходила в Королевском фестивальном зале Лондона, Майкл Ондатже отметил, что с момента написания романа никогда его не перечитывал. Впрочем, многие современники знают об "Английском пациенте" также не по книге, а по одноименному фильму, который был снят британским режиссером Энтони Мингеллой в 1996 году и получил главную премию американской киноакадемии в девяти номинациях, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Напомним, действие книги, ставшей лауреатом Букера в 1992 году, происходит в итальянском монастыре, где за обгоревшим пациентом ухаживает канадская медсестра. События происходят во время Второй мировой войны в ходе Североафриканской кампании, где противостояли друг другу англо-американские и итало-германские войска.

"Английский пациент" - это тот редкий роман, который проникает под кожу и настаивает, чтобы вы вновь и вновь к нему возвращались, каждый раз принося удивление и наслаждение", - отметила на церемонии член жюри, британско-пакистанская писательница Камила Шамси.

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) была учреждена в 2004 году тем же фондом, который с 1969 года вручает Букеровскую премию за произведения, написанные на английском языке.

Первоначально Международная Букеровская премия вручалась по совокупности литературных заслуг один раз в два года авторам разных национальностей, чьи книги были опубликованы в Великобритании на английском языке. Но с 2016 года премия присуждается ежегодно за одну книгу (роман или сборник рассказов), переведенную на английский язык и опубликованную в Великобритании.

С целью поощрения качественных переводов, согласно новому регламенту, денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 57 тыс. евро) делится поровну между автором-победителем и переводчиком.

Российские писатели дважды включались в шорт-лист Международной Букеровской премии. В 2009 году в число номинантов вошла Людмила Улицкая, в 2013 году - Владимир Сорокин.

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