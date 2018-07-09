Бибер женится

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Канадский певец Джастин Бибер обручился с моделью и телеведущей Хейли Болдуин. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что музыкант сделал своей девушке предложение во время отдыха на Багамах. По словам очевидцев, на ужине в ресторане он попросил посетителей убрать телефоны, а затем обратился к Болдуин.

Родители Бибера намекнули на случившееся в социальных сетях. «Горд — не то слово! Взволнован в ожидании следующей части!» — отметил отец исполнителя в Instagram. «Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь», — написала мать в Twitter.

Хейли Болдуин — младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Она встречалась с Бибером в 2015-2016 годах, но затем молодые люди расстались. Их отношения восстановились в июне 2018 года, когда певец расстался с актрисой Селеной Гомес.

lenta.ru