Общественный транспорт второго уровня

Дата публикации: 6-07-2018, 13:25 Просмотрено: 181

На днях была запатентована еще одна модель транспорта второго уровня, на шести опорах, и с изменяемым расстоянием между колесными опорами, что и сделало теоретически возможной использование такого транспорта в городских условиях, в условиях пересечения дорог с разным радиусом кривизны, разных перекрестков и прохождением под мостами.



Изменяемое меж колесное расстояние позволит ездить платформе с шестью опорами ездить по криволинейной траектории и приседать под мостами. А посмотрев ролик вы в деталях поймёте почему она на шести опорах, и какие появляются преимущества у такого варианта платформы.



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