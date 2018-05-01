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ОкрошкаВ Португалии открылся конкурс "Евровидение"

Дата публикации: Сегодня, 08:54 Просмотрено: 75

Международный песенный конкурс "Евровидение" вечером в воскресенье, 6 мая, официально стартовал в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайтеорганизаторов мероприятия. Торжественная церемония открытия состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения после победы Сальвадора Собрала, одержанной в Киеве в прошлом году.

В Португалии открылся конкурс "Евровидение"

Традиционно красную дорожку на этот раз заменили синей - в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса, сообщает ТАСС.

На торжественную церемонию прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса - в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").

Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны Айсель предстоит дать старт конкурсным испытаниям - по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал.

Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", - поделилась она с российской прессой.

 Глава делегации, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что россиян принимают в Лиссабоне "очень доброжелательно".

Во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам - участникам первого полуфинала - предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова выйдет под шестым номером, пройдет 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая.

www.newsru.com

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