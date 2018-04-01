Военную драму "Собибор" о восстании в концлагере в 1943 году показали в штаб-квартире ООН

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Премьерный показ военной драмы "Собибор" о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года, вышедшей в российский прокат 3 мая, прошел и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием актера Константина Хабенского, для которого этот фильм стал режиссерским дебютом.

Обращаясь к гостям мероприятия - ветеранам, дипломатам, сотрудникам секретариата ООН и журналистам, Хабенский признался, что "с особым вниманием и уважением" относится к людям, которые трудятся в стенах штаб-квартиры всемирной организации. По его словам, "в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей жили в мире, согласии, в любви, в культурных обменах".

Хабенский отметил, что после его фильма "каждый зритель, считающий себя нормальным человеком, должен задавать в первую очередь вопросы самому себе", а не его создателям. "К этому я стремился", - отметил режиссер.

Нью-Йорк - одна из остановок в зарубежном туре картины, который начался в Варшаве и закончится показом 9 мая в Берлине. Накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне, куда были приглашены сотрудники Госдепа и различных дипмиссий. В ООН аудитория также была международная - в зале присутствовали постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.

Показ фильма шел в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. По окончании показа зал стоя аплодировал картине, сообщает РИА "Новости".

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Кинолента "Собибор" основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В фильме его роль сыграл Константин Хабенский.

Согласно сюжету, его персонажу, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных спланировать и осуществить восстание заключенных из разных европейских стран.

Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Солнечный удар"), а в основу фильма положена книга Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие". В работе над проектом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках - русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания. Всего в концлагере "Собибор" за время его существования было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран.

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