ОПРОС. Каникулы - это время для дополнительного развития ребенка или возможность отдохнуть?

ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ПРОГРАММА РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОЧЕНЬ ОБШИРНАЯ.КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ: КАНИКУЛЫ - ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ?

Валентина: - Как педагог я вам скажу следующее: все зависит от физического состояния ребенка. Родители должны видеть, что для него лучше. Может быть, стоит использовать время каникул для того, чтобы ребенок прошел медицинское обследование, подлечился. Не исключаю, что кому-то действительно лучше побыть, как молодежь сейчас выражается, «овощем»: лежать, спать, ничего не делать. Особенно актуально это может быть для учеников переходных классов, младших школьников. А гимназисты - люди взрослые, сами разберутся.

Диана: - Я считаю, что на каникулах человек имеет право как развиваться, то есть грузить себя разными дополнительными занятиями, так и просто отдыхать, ничего не делая. Я лично за первый вариант. Мне отлеживаться некогда. Вот, например, завтра еду на экскурсию, которую организует молодежный центр, в Ряпина. А сегодня мы с подругами идем в молодежный центр на мастер-класс, какие-то баночки расписывать. Хорошо, что нарвский молодежный центр работает с 11.00 и до 15.00, всегда есть чем заняться.

Аксель: - Каникулы длятся всего неделю и я думаю, что ребёнок может отдохнуть. Считаю так потому, что школьникам очень много задают заданий, они постоянно в учёбе. Моя внучка ходит в 9-й класс и устаёт очень сильно. Плюс родители часто ещё куда-то отправляют своих детей. В кружки, например. Моя внучка учится в Ваналиннаской Государственной школе, на эстонском, а там у них ещё и два иностранных языка: немецкий и английский.

Вячеслав:

- Всё зависит от того, как дети себя чувствуют: если они устали за четверть, то должны отдохнуть. И тут не может быть двух мнений. Были прецеденты, когда школы хотели, чтобы школьники продолжали заниматься и на каникулах, но делать это даже законом запрещено. А если говорить о занятиях в кружках или в каких-то проектах, то мешать этому не нужно. Моя дочь сейчас участвует в проекте, и всю неделю будет там занята, но это её личное желание. А что касается нагрузки в школе вообще, то она вполне посильная.