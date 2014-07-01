ОПРОС. Поиск работы

Наш опросОПРОС. Поиск работы
Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".
КАКОЙ ПУТЬ ЯВЛЯЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ: РАЗМЕЩАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ «ИЩУ РАБОТУ» В ГАЗЕТАХ, ОТПРАВИТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ НА CV KESKUS, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КАССЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, ИСКАТЬ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
- Касса по безработице сразу отпадает. Убедилась в этом на собственном опыте. Правда, к счастью, я стояла там на учете недолго – всего 4 месяца. Но за это время мне толком ничего не могли предложить, единственное – пойти учиться госохране. Я же искала что-то близкое к моей прежней работе – в сфере гостиничного бизнеса. На мой взгляд, самое действенное, особенно в Нарве, искать работу через знакомых или на CV keskus. Кстати, благодаря последнему однажды я нашла интересные предложения для подработки.
- Уверен, единственно самое верное решение – искать через знакомых и друзей. Потому что это близкие тебе люди, и они постараются помочь. Во-первых, подскажут, надежная ли фирма, куда можно обратиться, опять же, за тебя могут замолвить слово. Ведь рекомендация при поиске работы очень важна. В интернете можно такое CV нарисовать, какое сам хочешь. Поэтому мне кажется, что у работодателей нет доверия к ищущим работу по интернету. Вообще же, думаю, если вдруг потерял работу, не надо этого стесняться или скрывать. Сразу извещай об этом всех своих знакомых – что-то да подскажут.
- Думаю, только через знакомых. Пару лет назад у меня и у моих коллег был период, когда мы не были уверены, что останемся на своих рабочих местах. И мы на всякий случай послали свои данные на CV keskus. И я вам скажу : ни привета, ни ответа оттуда никто из нас не получил. Как работает Касса по безработице, толком ничего об этом не знаю. Очень мало информации. Слышала, что там можно получить обучение на каких-то курсах, переквалифицироваться, но мало кому такую услугу предоставляют. И найдешь ли ты работу после обучения, тоже ведь не факт.
- Я в своей жизни ни одного дня не был безработным. Поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос – нет личного опыта. Я сторонник того, что человек должен сам себе создавать рабочее место. И обязательно заниматься тем, к чему у него душа лежит. Тогда, я совершенно уверен, все получится. А тот, кто ищет хоть какую-то работу, лишь бы за него все решали, думаю, ничего хорошего и надолго не найдет. Если бы я остался без работы, уверен, нашел бы, чем заняться.
- Самое эффективное - личные знакомства плюс самой отслеживать появление вакансий непосредственно на сайтах работодателей. Список работодателей можно взять и в Кассе по безработице. Убедилась, что когда звонишь и начинаешь напрямую общаться, предлагая свою кандидатуру, это имеет какой-то эффект. А вот сколько своих CV ни размещала на портале, все безрезультатно: никакой обратной связи. Ни одного звонка! У меня сложилось впечатление, что мои письма вообще в спам ушли.
Опрос провела Светлана Зайцева
Фото Светлана Зайцева
NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.
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