ОПРОС. Какой вы избиратель?

Дата публикации: Сегодня, 09:46

«Нарвская Газета» решила пообщаться с проголосовавшими нарвитянами, выходившими с избирательного участка под номером 3 в день проведения муниципальных выборов. Вопросы задавались такие: Какой вы избиратель? Как вы решаете, за кого нужно голосовать? Трудно ли вам было определиться с выбором? Как вы относитесь к электронному голосованию?



АЛЕКСАНДР:

- Я голосовал за конкретного человека и судил по его поступкам, по тому, что он много сделал. Вообще у меня было две кандидатуры, из них я и выбрал. В этом году появилось очень много новых фамилий, новых людей, которых мы вообще не знаем. И хотя список был большой, мы о многих ничего не можем сказать ни плохого, ни хорошего: достойны ли они или нет. Если говорить о голосовании с помощью компьютера, то если заходишь со своим кодом, несложно узнать точно, кто голосует. В интернете в наше время уже не сохранить никаких секретов. Кому надо, тот сумеет посмотреть, где и как ты проголосовал, я против этого. А, приходя на участок, мы можем говорить о тайном голосовании.

Валерий:

- Я голосовал за «Нашу Нарву», там новые молодые люди, а не то, что сейчас — одно и то же. 20 Лет центристы уже у власти, их знает вся Нарва, они меняются между собой, туда-сюда, туда-сюда и больше ничего. А что касается электронных выборов, то я так никогда не голосовал.





Евгения:

- Я смотрю на то, меняется город или нет. Я не читаю про каждого кандидата, их биографию, а выбираю из тех, кого уже знаю. Мне не важна даже сама партия, только сам человек. Я собиралась голосовать электронно, но с рождением ребёнка я совсем отвлеклась от всех этих компьютеров, и, собственно, не успела это сделать до 11 октября. Поэтому и пришла сегодня на избирательный участок.

Майя:

- Решала сама, и заранее знала, что я проголосую за определённого кандидата. Я этого человека немного знаю и думаю, что он справится. Если будет депутатом, то сделает что-то хорошее для жителей нашего города, или пойдёт ещё выше, на республиканский уровень. В Эстонии уже имеются положительные изменения и, главное, здесь спокойно, не шумно, как, например, на Украине или где-то ещё. Я думаю, что будущее будет лучше чем сейчас. Может быть, на Ида-Вирумаа - в Йыхви, в Нарву - будут выделять больше денег. У нас приграничный город, прекрасные жители, люди трудятся, я работаю в Ээсти Энергия, на ГРЭС. Мой муж проголосует как и я, за того же кандидата. С помощью компьютера я один раз голосовала 2 года назад, а теперь опять захотела прийти лично, как это делает большинство людей в Нарве.

Татьяна:

- Мне не было трудно решить, за кого голосовать. Я - за своего работодателя, его знаю. Я хотела проголосовать электронно, но не успела до 11 октября. На прошлых выборах я так делала и я больше доверяю этому виду голосования. Я использую свою ID-карту и считаю такую систему безопасной, а здесь бумажку кидаешь, такой форме голосования у меня меньше доверия. Павел:

- Я голосую за конкретного человека. Мне интересно, какую общественную деятельность ведёт человек, проводит ли он какие-то мероприятия для молодёжи, организует ли он какой-то досуг для жителей Нарвы, этим я и руководствуюсь. Хотя я и видел много предвыборной рекламы, я всё-таки отдаю себе отчёт в том, что это всего лишь реклама, агитация и я её не воспринимаю. А я голосую за человека и его конкретные действия. Насчёт электронного голосования, то мне удобно и быстро дойти до избирательного участка, я живу тут рядом. Дмитрий:

- Я голосую третий раз. Со временем моё мнение меняется, и в этот раз я проголосовал за человека, а не за партию. Я знаю, что этот человек уже сделал, и я голосовал за Антона Праткунаса. Прошлый раз я был за центристов, но так как ничего не меняется, то сейчас я за них голосовать не стал.



Опрос провел Сергей БАШИЛОВ

Фото Сергей Башилов



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