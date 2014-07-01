ОПРОС. Следите ли вы за ходом избирательной кампании?

Дата публикации: Сегодня, 16:01

На улицах Нарвы появилась политическая реклама - плакаты с фотографиями кандидатов в депутаты городского собрания. С 5 октября начинается электронное голосование и предварительное голосование в уездных центрах, с 9 октября - предварительное голосование на избирательных участках. 15 октября состоятся муниципальные выборы.

Следите ли вы за ходом избирательной кампании на местных выборах?

Юрий:

- Честно говоря, нет. Я вообще вдалеке от политики. Работа, другие заботы не оставляют времени на то, чтобы в нее вдаваться. Единственный политик, который вызывает у меня интерес, это Эдгар Сависаар. Слышал тут по радио, что он может стать мэром Нарвы. Признаться, удивился, когда узнал, что в принципе это возможно. А почему бы нет?! Здоровье его подрывают заседания в суде, а руководить городом, мне кажется, он вполне бы смог... Впервые от вас слышу, что я с российским гражданством могу голосовать на местных выборах. Живу тут с 1981 года и ни разу приглашение на выборы не получал.

Александра:

- Я и мои друзья местными выборами не очень интересуемся. Во-первых, мы живем здесь всего лишь год. Во-вторых, мы — фрилансеры, и хотя честно платим все налоги, ни мы на выборы, ни выборы на нас никак не влияют.

Ну что конкретно изменят наши голоса? Ничего! Даже если мы, предположим, проголосуем за «своего» человека, наши голоса все равно пойдут в общую копилку партии или союза. Получается, что в итоге мы голосуем не за человека, а за команду. И нам это не нравится.





Владимир:

- У меня есть постоянные предпочтения, поэтому за ходом избирательной кампании не слежу. Есть партия, за которую я голосую всегда. Нет, это не та партия, плакаты которой первыми появились в нашем городе. За центристов никогда не голосовал. Отдаю свой голос той партии, чья система ценностей созвучна моей. В силу избирательных союзов, которые сейчас так популярны, я не верю: бросили пару лозунгов, на время объединились, и что дальше? В реальной политике они все равно участвовать не будут.

Яна:

- А тут самой и следить особо не надо — кандидаты в депутаты уже проявляют большую активность. Например, на днях пришла в нашу больницу, а там врач, который идет на выборы, так настойчиво приглашает всех, кто у него на приеме, за себя голосовать, карточки свои раздает. Я начала задавать некоторые вопросы, они ему, видимо, не понравились, сделал вид, что вообще меня не слышит. Мне не понятно одно: откуда они, эти кандидаты, вдруг так активно «всплывают» перед выборами? Почему этих людей мало слышно в другое время?





Сергей:

- Если честно, не очень. Наверное, уже возраст не тот, чтобы сильно во все это вникать. Но на выборы, хочу сказать, всегда хожу. К этому мое поколение при- учено с советских времен. Свой голос отдаю не партии, а конкретному человеку — которого я лично знаю, с которым работал. Поэтому газет со всякими разными политическими платформами и обещаниями не читаю, радио с выступлениями кандидатов в депутаты не слушаю. НаговориДеловая жизньть можно всякого, а вот выполнить то, что обещал, - это совсем другое дело.



Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков

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