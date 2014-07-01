ОПРОС. Поддержите ли вы кампанию «В сентябре не пью»?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Поддержите ли вы кампанию «В сентябре не пью»?
На этой неделе Институт развития здоровья начал набирать добровольцев для кампании «В сентябре не пью». В 2016 году в Эстонии среднее потребление составляло 8,3 литра абсолютного алкоголя на одного жителя. Это очень высокий показатель. Принять участие в кампании «В сентябре не пью» можно посредством сайта www.alkoinfo.ee. Готовы ли вы поддержать кампанию?
- Наверное, нет. Я считаю, что у здорового человека нет необходимости совершенно отказываться от употребления алкоголя. К тому же, специалисты уверяют, что в ограниченных количествах алкоголь даже полезен, например, для расслабления нервной системы. И я уверена, что 150 г хорошего вина в неделю никого не превратит в пьяницу. В данном случае я не говорю о молодежи, а имею в виду взрослых воспитанных людей. На мой взгляд, начинать употреблять алкоголь (повторяю — умеренно!) надо только в определенном возрасте. И учитывая особенности своего характера, психики.
- Да, собственно, я эту кампанию и поддерживаю своим поведением на протяжении всей своей жизни. Алкоголь употребляю в единственном случае: если вдруг случилось пищевое отравление, то 50 граммов хорошего пятизвездочного коньяка могут спасти положение. И не более того. Состояние опьянения, даже самого легкого, меня абсолютно не привлекает. Как относится мое окружение к тому, что я не пью, меня не волнует. Что касается детей, то, на мой взгляд, пусть попробуют, да так, чтобы было по-настоящему худо. Уверен, впредь больше не захочется.
- Не знаю, это под вопросом — на месяц полностью отказаться от алкоголя. В принципе, это для меня не проблема, поскольку я веду трезвый образ жизни и забочусь о своем здоровье. Но все же бывают разные обстоятельства, например, праздники, дни рождения друзей и знакомых. И не считаю зазорным поднять бокал вина или шампанского, если у людей это принято. Если же я отмечаю какое-то событие, то решение ставить на стол алкоголь или нет, диктуется исключительно поводом, моим собственным желанием и настроением. В этом случае мне никто не указ.
- Хочу вам сказать, что я уже 18 лет поддерживаю эту кампанию. И пиво не употребляю тоже. И не хочу! Решение исключить из своей жизни алкоголь было принято мною совершенно спонтанно, без какой-либо «глобальной» причины. И в кампаниях, где я бываю, мое поведение никогда не вызывало и не вызывает вопросов: не пьет, и не надо. Сына своего, особенно когда он был студентом, конечно, воспитывал. Ну а уж взрослый человек сам должен решать, должен ли алкоголь присутствовать в его жизни и в каких количествах.
- Я готова поддержать эту кампанию. Можно сказать, что я практически не употребляю алкоголь. Если на праздник поднимаю бокал с вином, то вино это обязательно будет разбавлено 1:5 или даже 1:6. Крепкие напитки я вообще в своей жизни никогда не пила и считаю, что они — настоящий яд для организма, во всяком случае для меня. Пиво крепости не выше 4-х градусов, думаю, это более чем достаточно для человека, и то, если пить его редко.
Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков
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