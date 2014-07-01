ОПРОС. Что может служить причиной для готовности сменить работу?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Что может служить причиной для готовности сменить работу?
Как следует из опубликованного исследования рынка труда, проведенного агентством по исследованию зарплат и cvkeskus.ee, 72% работников в Эстонии готовы сменить работу.
Это значительно больше по сравнению с результатами проведенного в прошлом году исследования. Работники, которые активно искали работу, получали в среднем 792 евро, а работники, которые вообще не искали работу, получали 1049 евро.
А что, на ваш взгляд, может служить причиной для готовности сменить работу в наше непростое время?
- Вообще-то я человек не местный, поэтому мне сложно судить, что именно эстоноземельцев вдохновляет на готовность сменить работу. Но если говорить в целом, то, на мой взгляд, человек начинает думать о смене работы в трех случаях: если не удовлетворяет зарплата, если не складываются отношения в коллективе, если нет перспектив для профессионального роста. Последний пункт тоже очень важный! Человек должен работать в соответствии со своими профессиональными качествами и возможностями. Иначе засасывает рутина! И это отражается на психологическом состоянии.
- Однозначно — зарплата! Другое дело — найдешь ли ты то, что ищешь? Сорваться просто так с места в наше время страшно. Раньше, как мне кажется, было проще. Во всяком случае, была уверенность, что тебя везде возьмут. А сейчас надо сто раз подумать, прежде чем решиться что-то поменять. Среди моих знакомых очень мало людей, кто меняет работу по собственному желанию. Да и, согласитесь, зарплату в тысячу евро (а, на мой взгляд, именно эта сумма сейчас нужна, чтобы как-то достойно жить, обеспечивать семью) редко где найдешь.
- Желание в чем-то себя попробовать! А вдруг ты найдешь что-то гораздо лучше и интереснее, чем имеешь, и именно там раскроешь все свои потенциальные возможности. Почему нет? Ведь мы порой сами не знаем, на что способны. Мне кажется, это должно вдохновлять — особенно молодых людей. Хотя, например, я сама 47 лет отработала на одном месте — в обществе слепых, но должности у меня были разные — все время росла по службе. Не меняла свою работу по одной простой причине: мне всегда она очень нравилась и я чувствовала, что я на своем месте!
- А вот мне пришлось сменить работу, хотя я к этому и не была готова и в мыслях такого не было. 30 лет отработала по озеленению на Балтийской станции и пришлось уйти — работодатель просто не продлил трудовой договор. Но рада, что нашла работу по специальности — только в другой фирме. Так что, может быть, у многих из числа опрошенных готовность подогревается просто тем, что они чувствуют — скоро уволят? А вообще-то, наверное, главное, что заставляет людей думать о смене работы - зарплата.
- Наверное, отсутствие надежды на больший заработок. Люди всегда стремятся к лучшему. Особенно лет до сорока можно пробовать и рисковать. Иначе так и будешь всю жизнь — не работать, а лямку тянуть. Но, на мой взгляд, надо сразу действовать решительно — раз готов психологически, уходи! А потом ищи новую работу. Потому что, если не уйдешь, а вроде как параллельно будешь заниматься поисками, ничего хорошего не получится. Очень важно, чтобы близкие люди поняли твой шаг. Ведь им придется взять на себя часть забот и материальной нагрузки.
Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков
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