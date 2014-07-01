ОПРОС. Имеют ли право представители религиозных организаций вступать в контакт с детьми?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Имеют ли право представители религиозных организаций вступать в контакт с детьми?
Тарту детей младшего школьного возраста без разрешения родителей пригласили в автобус с вывеской Hea Sõnumi buss («Автобус Благой Вести»), принадлежащий некоммерческому объединению Lapsed Eestis («Дети в Эстонии»), где им рассказали о Библии, провели с ними молитву и затем отпустили. Это вызвало возмущение матери одного из мальчиков, и она рассказала о произошедшем журналистам.
А как вы считаете, имеют ли право представители религиозных организаций вступать в контакт с детьми и приглашать их к молитве без разрешения родителей?
- Я как раз эту информацию слышал вчера по «Актуальной камере» и подумал: да ничего страшного! Это пустое дело — опасаться, что на детей короткий разговор с чужим человеком о такой сложной сфере, как религия, может как-то серьезно подействовать. Если, например, я — человек православный, так и дети мои, и внуки и уже правнуки воспитаны и воспитываются соответственно. Это же устои семьи, которые формируются годами. Нас в свое время за руку никуда не водили, мы рано становились самостоятельными и приучались думать тоже самостоятельно.
- На мой взгляд, не имеют права. И должны делать подобные вещи только с согласия родителей. Дети ведь очень открытые существа, души их еще не сформированы, они у всех могут повестись на поводу.
К тому же у детей в таком возрасте, когда они уже почти подростки, как вы знаете, родители часто вообще не авторитет. Они скорее послушают чужих дядю или тетю. А потом думай, откуда что взялось!
- А почему нет? Если, конечно, родители не против. Но по идее подойти к 9-летнему ребенку чужой человек вообще не имеет права. И вообще-то взрослый должен об этом знать и вести себя соответствующим образом. Ну, а после обсуждения всей этой истории, думаю, многие родители призадумаются: так ли мы воспитываем детей, что они с готовностью принимают предложение незнакомых людей зайти в автобус или еще куда-то с ними отправиться...
- Думаю, что права такого не имеют. Вопрос религии — это очень тонкая, деликатная тема. А может быть, ребенок уже принадлежит к какой-то конфессии или вообще не интересуется религией. А может, он вообще не христианского вероисповедания, и в его семье читают не Библию, а Коран. Представляете, если бы в компании этих тартуских детей оказался бы ребенок из мусульманской семьи? Боюсь, реакция его родителей была бы очень жесткой и последствия гораздо суровее. Зачем эти конфликты?!
- В данном случае меня возмущает только тот факт, что ребенка вообще куда-то завели. Пусть и в автобус вроде бы приличной организации, но тем не менее. Это уже нарушение всех правил. Вот у нас в Нарве на кольце возле Петровской площади, на Таллиннском шоссе очень часто стоят женщины, представительницы какой-то конфессии. Они предлагают религиозную литературу. Но за руки никого не хватают. Может быть, чей-то 9-летний ребенок и подойдет к ним, заинтересуется. Но он в любом случае — на виду.
Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков
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