ОПРОС. Нужно ли детсадам работать по выходным?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Нужно ли детсадам работать по выходным?
Уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста высказала предложение, согласно которому детские сады в Эстонии могли бы работать по более гибкому графику, поскольку изменилась сама трудовая сфера и рабочий график многих родителей не совпадает с графиком работы детсадов. Это значит, что при необходимости родители могли бы оставлять своего ребенка в детском саду вечером или в выходные и даже на несколько дней - tсли родитель уезжает
В командировку. Изменения ситуации можно было бы добиться как на законодательном уровне, так и на уровне самоуправлений.
Считаете ли вы, что детский сад должен работать по более гибкому графику, в том числе и в выходные дни?
- Очень хорошая инициатива! Моя дочь, например, часто работает в выходные, папа ребенка в плавании, хорошо, что мы рядом — есть возможность оставить ребенка с нами, а иначе пришлось бы туго. Судим об этом по нашим знакомым: мама на дежурстве, папа — в рейсе, дедушка и бабушка, поскольку еще молодые, на работе, найти добросовестную частную няню — проблема. И все же на поток услугу выходного детского сада ставить не надо, иначе, боюсь, некоторые детки вообще будут жить в детском саду. Хорошо бы открыть в городе просто несколько дежурных групп и брать туда детей в виде исключения.
- Ну, конечно, график работы детских садов должен быть более гибким, жизнь-то меняется. Сейчас работодатели не очень-то хотят входить в положение молодых мам. Пришла на работу — работай. И люди держатся за место. Боятся заикнуться о том, что в воскресенье не с кем оставить ребенка и проч.. Знаю, что в Таллинне город частично выплачивает компенсацию родителям, которым нужен детсад вечером или в выходные, и они пользуются услугами частных детских садов или няничек. Интересно, каков механизм всего этого? И знают ли об этом наши нарвские власти?
- Кстати, эта тема активно обсуждалась в Фэйсбуке. Что не удивительно: у нас в Нарве молодые мамочки в основном работают продавщицами в торговых центрах «Астри» и «Фама», а магазины там открыты до 9 часов вечера. Вот и думай, куда ребенка девать. Сама я из-за этой проблемы не тороплюсь выходить на работу и, видимо, буду находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Хорошо, что есть такая возможность. Ну, а там, посмотрим. Дедушки и бабушки мои работают до 6 или 7 часов вечера, няням я не доверяю — чужие люди. Так что пока в нашей семье справляться будем сами.
- Считаю, что идея достойна воплощения при наличии соответствующего финансового обеспечения со стороны властей — я имею в виду, прежде всего, учителей и работников детских садов. Ведь им придется работать в выходные и порой, может быть, до 12 часов ночи. Значит, и зарплата их должна увеличиться. Найдутся ли на это средства? Что касается личного опыта, то мои дети в детский сад вообще не ходили. Помогали нам бабушки и дедушки, мы с женой находили возможность такой работы, которая позволяла нам поочередно быть с детьми дома.
- Более гибкий график уж точно нужен, знаю это по собственному опыту! Редко, но порой возникает необходимость забрать ребенка из садика на 2-3 часа позже, чем обычно, например, когда возвращаюсь с курсов, а муж в отъезде. Но если садики начнут работать по-новому, необходимо наладить контроль за родителями. Может быть, они должны будут предоставлять справки с работы, что им действительно необходимо «сверх- урочное время». Ведь что иногда наблюдаешь: родители не работают, но заболевающего ребенка в садик все равно ведут, хотят от него освободиться...
Опрос провела Светлана Зайцева
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