ОПРОС. Оформляете ли вы страхование путешествия?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Оформляете ли вы страхование путешествия?
Падение с велосипеда в Тайланде нашего соотечественника закончилось счетом за лечение в 65 000 евро, сообщило на этой неделе DELFI. Статистика показывает, что для того, чтобы попасть в несчастный случай, к сожалению, не надо путешествовать на другой конец земного шара. Например, в этом году в If Kindlustus зарегистрировано только в Финляндии 20 случаев медицинской помощи, самый дорогой из которых был 5 300 евро. Счета за лечение за границей могут достигать десятки тысяч евро, и цены варьируются в зависимости от страны.
Оформляете ли вы страхование путешествия?
И если да, то помогла ли эта страховка вам?
- Обязательно. Делаю страховку через банк, а не через страховые фирмы. Подсчитала, это дешевле. Все время попадаю то на какие-то скидки по кампаниям, то мне делают персональное предложение как клиенту банка. Слава Богу, ни разу не приходилось воспользоваться страховкой. Правда, в прошлом году у моего мужа возник страховой случай — сильно ушиб ногу. Но мы рано утром уезжали и поэтому не стали заморачиваться с походом к врачам и проч., лечились уже дома, в Эстонии. Со страховкой я себя чувствую уверенней.
- Я из Финляндии. Когда приезжаю в Эстонию (а я живу уже несколько лет в Нарве) или путешествую по Северным странам и Прибалтике — Норвегия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, то мне делать страхование путешествия как гражданину Финляндии не надо. Это все покрывается моей финской страховкой.
А если я поеду по Европе, например, в Испанию, Италию, то буду делать страховку. Мы, финны, все так поступаем. Это разумно.
- Наша семья много путешествует (и по России, и за границу выезжаем), и обязательно делаем страховку. Во-первых, это необходимо для получения визы. Но часто мы делаем еще и дополнительную страховку — так называемую спортивную. Это специально для любителей экстремального отдыха, например, скалолазания, походов в горы, на байдарках, для горных лыж. Она стоит, как правило, в два раза дороже, чем обычная страховка путешествия. Но все равно это не те деньги, которые придется платить из собственного кармана, если что случится. По опыту наших знакомых знаем, что страховые компании свои обязательства выполняли.
- Конечно! А без нее нам, россиянам, визу просто не получить. У меня, например, годовая страховка на территории Шенгена. Вдруг я из Таллинна решу поплыть в Стокгольм или Хельсинки? Поэтому сделала такую. Самой мне, к счастью, воспользоваться страховкой не приходилось, но вот одной моей знакомой пришлось, когда она путешествовала по Германии. Правда, она почему-то ожидала, что ее с ее страховкой положат чуть ли не в фешенебельную клинику, а ей только обработали рану. Но, видимо, при оформлении страховки надо вникать, какие случаи она покрывает и в каких финансовых пределах.
- В Венгрии со мной лет десять назад приключился такой страховой случай, что врагу не пожелаешь: с охраняемой стоянки при отеле угнали мой автомобиль. Хорошо, что у меня страховка от солидной эстонской фирмы. Связался по телефону, мне все четко объяснили, как я должен поступать, все документы я оформил. В Эстонию уехал на автобусе, страховку получил. А вот мои друзья, которые отдыхали в Турции и тоже со страховкой - медицинской, добиться от местных врачей помощи не смогли — полтаблетки анальгина и все.!
Опрос провела Светлана Зайцева
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