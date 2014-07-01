ОПРОС. Влияет ли рост цен на наши потребительские привычки?

Дата публикации: Сегодня, 10:46

По сообщению Департамента статистики, в апреле потребительские цены в Эстонии выросли в годовом сравнении на 3,2 процента. По сравнению с апрелем 2016 года товары подорожали на 3,6 процента, а услуги на 2,4 процента. Например, молоко, молочные продукты и яйца подорожали за год на 8,9 процента, сахар и кондитерские изделия на 6,4 процента, свежие фрукты на 7,3 процента, а овощи на 5,2 процента. Более четверти общего роста цен связано с топливом. В какой степени рост цен влияет (и влияет ли?) на ваши потребительские привычки?

Инесса:

- Сразу оговорюсь: я не типичный потребитель и могу сказать, что рост цен на мои привычки практически никак не влияет. К счастью, мы с мужем сейчас можем себе позволить особо не задумываться над тем, как экономить. Я в последнее время вообще не знаю, что сколько стоит: за продуктами ходит мой муж, поскольку он не работает. Кредитов у нас нет, базовые потребности - квартира и все в ней - удовлетворены, взрослые дети себя обеспечивают сами. Если наша ситуация изменится, я уйду на пенсию, думаю, сможем экономить на еде - меньше пользоваться кулинарией, чаще заглядывать на рынок, где есть больший выбор.

Андрес:

- Не влияет абсолютно! Хотя бы потому, что я всегда беру самое дешевое, каков бы ни был мой доход. Это моя принципиальная позиция. Считаю, что пищевая ценность базовых продуктов, таких как хлеб, крупы, молоко, их калорийность по сути одинакова - что в магазинах популярных недорогих сетей, что в навороченных брендовых. Резерв экономии мне определить трудно - по ситуации, которая будет складываться в моей жизни.





Владислав:

- Ответить на этот вопрос сложно: как-то не привык я над этим задумываться, анализировать траты, а потом из этого исходить. Наверное, спасибо надо сказать моей жене, которая ведет хозяйство. Понимаю, что рачительно - раз у нас денег в принципе хватает на все самое необходимое. Но, собственно, мы и живем достаточно скромно. Конечно, хотелось бы быть свободнее в средствах. Но с другой стороны, денег, как известно, всегда не хватает: растет доход, растут и потребности. Главное - не унывать!

Сергей:

- Цены растут не только у вас в Эстонии, но и у нас в России, о чем вы, думаю, знаете. Но на потребительские привычки мои и моей семьи это особо не влияет. Может быть, если бы мы питались какими-то экзотическими продуктами и не могли бы прожить без фуа-гра, а отдыхать привыкли бы на Канарах, мы бы задумались, что стоит изменить. Но мы покупаем довольно стандартные продукты и предпочитаем на протяжении последних десяти лет отдыхать у вас в Нарва-Йыэсуу в «Мересуу». Как у постоянных клиентов у нас есть «золотые карточки» и, следовательно, очень приличные скидки.





Наталья:

- Влияет - в том плане, что вместо дорогого привозного винограда и киви чаще покупаем местные и более дешевые яблоки и груши. Но, думаю, это даже нам на пользу. Вообще же, воспринимаю рост цен как нечто неизбежное и в принципе постоянное в нашей жизни. А скажите мне, когда что-то существенно дешевело?! Лично я такого не припомню. Может быть, конечно, наш народ вообще привык довольствоваться малым, особо не роптать, поэтому как-то все выкручиваемся. Если говорить о резервах экономии, точно, на чем бы не стала экономить, это на образовании детей.



Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков



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