ОПРОС. Женщины в армии? А что им там делать?

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Женщины в армии? А что им там делать?
В понедельник в Эстонии началась инициированная Министерством обороны кампания «Женщинам — форму!», в рамках которой идёт речь о возможности женщинам нести срочную службу в силах обороны. Как сказал министр обороны Маргус Цахкна, оборона Эстонии строится на семейной модели, к участию в которой привлечены мужчины и женщины, мальчики и девочки, дедушки и бабушки. С 2013 года женщины — гражданки Эстонии в возрасте от 18 до 27 лет при желании могут пройти срочную службу в силах обороны. До сего времени этой возможностью воспользовались в общей сложности 93 женщины. Как Вы оцениваете это начинание?
— Положительно! Ведь это не всеобщая воинская обязанность, как, например, в Израиле, а личное дело каждой. Девушки, которые решились на такой шаг, могут получить много положительных вещей: например, подтянуть свой эстонский язык, сдать на водительские права. Физические нагрузки у них не такие, как у мужчин. Когда я училась в школе, мы ездили на экскурсию в Йыхви, в пехотный батальон, и девушки, служившие там, были довольны службой.
— Совершенно отрицательно! Разве у нас в стране парней или молодых мужчин не хватает? Женщинам в армии не место — я в этом глубоко уверена. Ну, разве что быть в армии и работать на кухне. Но это же, наверное, службой не является, как я понимаю? А вот маршировать с оружием в руках, стрелять из автомата, прятаться в окопах, бегать по лесам в маскхалатах и прочее — совсем не для женщин. Тем более в мирное время.
— Отрицательно. Утверждаю это еще и как человек, прошедший службу в армии. Девушки — это прекрасные создания, и оружие в руках им ну никак не к лицу. Мужской силы, думаю, для армии достаточно. Да и вообще от кого Эстонию защищать? На нее разве кто-то нападает? И, если бы, предположим, моя знакомая девушка сказала, что хочет пойти на срочную службу в армию, я бы порекомендовал ей обратиться к психологу, честное слово!
— На мой взгляд, женщинам в армии делать нечего. Мы по своей природе слишком эмоциональны. А в руках эмоционального человека оружия быть не должно. У мужчин все более четко, жестко, рационально. Максимум, чем может быть женщина полезна в армии, это если она там присутствует как медик. И вообще, как мне кажется, для мужчины, его самоощущения важнее знать и видеть, что женщина - хранительница дома, детей; он тогда и более храбрым воином будет.
— Оцениваю нейтрально. Женщинам в Эстонии и раньше не возбранялось идти на контрактную службу в армию. Правда, я считаю предстоящую программу малоэффективной: пойдут в армию феминистки да экстремалки, которых, во-первых, мало, и, во-вторых, им все это быстро надоест. О чем, кстати, говорит прошлый призыв, когда больше половины из десяти пришедших в армию решили разорвать контракт уже через два месяца.
Опрос провела Светлана Зайцева
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