ОПРОС. Пусть городские власти работают лучше

Дата публикации: Сегодня, 11:50

С начала апреля идёт регистрация на день полезных дел «Сделаем!», который в этом году состоится 6 мая (www.teemeara.ee). В мае начнутся традиционные дни благоустройства — будут организованы городские субботники. Есть ли в Ваших планах участвовать в акции «Сделаем!» или в городских субботниках?

Софья:

— В акции «Сделаем!» я принимать участие не планирую. А вот в придомовом субботнике (уборка территории вокруг нашего многоквартирного дома), если он будет организован, принять участие готова. Конечно, неприятно убирать грязь за другими, но все же навести порядок там, где ты проживаешь, думаю, по силам каждому. Вообще же, на мой взгляд, следить за чистотой на городских территориях в первую очередь все же обязаны местные власти — надо контролировать, штрафовать, а еще - ставить больше урн для мусора. Порой хочешь поднять чужую бумажку, убрать, а выбросить некуда.

Наталия:

— Нет! Пусть городские службы лучше работают. Грязь и беспорядок на наших улицах — это не что иное, как именно их недобросовестная работа. Посудите сами: у каждого клочка земли есть свой собственник — вот с них пусть и спрашивают. За каждым участком закреплен дворник или какой другой уборщик территории. Так почему мы должны за них работать? В конце концов у нас есть муниципальная полиция — пусть следят, выявляют, штрафуют. А что касается акции «Сделаем!», так я бы направила усилия организаторов в другое русло: не леса убирать, а детские площадки строить, парки городские разбивать.





Антон:

— Об акции «Сделаем!», признаться, слышу впервые — от вас. Ну, а что касается субботников, то опыт участия, конечно, есть - со школьных времен. Помню даже, что когда учился в 5 классе, мы убирали на Липовой ямке. Ну и грязно же там было, на склонах столько мусора - жуть! Может быть, именно тогда решил: я лично так делать никогда не буду, всегда за собой уберу. То есть для меня, как и для моих товарищей, это было в определенном смысле уроком. И если сейчас я услышу, что будет субботник и в нем приглашают участвовать, я пойду на него. Субботники полезны тем, что город становится чище, и с воспитательной точки зрения.

Надежда:

— А знаете, неделю назад я решила: всегда ходила, а в этом году не пойду! Мы с мужем решили прогуляться в выходной в Нарва-Йыэсуу по лесу. Вы не представляете, что там творится! Кучи строительного мусора, старая мебель, шины, разбитые зеркала, стекла, телевизоры... И ведь это в черте города. И сделано руками людей, которые строят дорогие дома, благоустраивают свои территории. А мне за ними убирать?! Ни-за-что. Призывы, увещевания, даже штрафы, думаю, ситуации не изменят. Поэтому заботы о чистоте должен брать на себя город: для начала пусть выставляют бесплатные мусорные контейнеры на улицах.





Роман:

— Вряд ли я буду участвовать в этих акциях. И это вовсе не какая-то сознательная позиция - у меня просто нет времени. Я заканчиваю 8-й класс, и мне скоро надо сдавать зачетную творческую работу. Так что все силы направлены на это. В субботниках я никогда не участвовал и даже не помню, были ли они в школе, кажется, да. Не знаю, ходили ли на субботники мои родители или мои друзья. Во всяком случае, об этом мы никогда не разговаривали. И об акции «Сделаем!» я слышу в первый раз.



Опрос провела Светлана Зайцева



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