ОПРОС. Реализовать своё право высказаться

Наш опрос / В центре вниманияОПРОС. Реализовать своё право высказаться
В минувшие выходные в Нарва-Йыэсуу проходил опрос горожан по поводу их мнения о слиянии курортного города с Силламяэ и волостью Вайвара. Жители Нарва-Йыэсуу выступили против предложения правительства о слиянии. 23 и 24 апреля у жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и Вайварской волостью. В то же время по эстонскому законодательству подобные опросы населения не имеют никакой реальной силы: власти могут к ним и не прислушиваться. Считаете ли Вы, что опросы населения важны, и должны ли власти учитывать их результаты при принятии решений?
— Опросы важны, потому что общественное мнение — это в любом случае сила. Да, каждый может остаться при своем мнении, но все же политикам, депутатам, руководству города и страны полезно знать, как оценивает их предложения народ и что думает по тому или иному мнению. Уверена, что-то полезное власти, за которыми, конечно, последнее слово, могут узнать из высказанного народного мнения.
— Если все эти опросы не имеют никакой законной силы, то какой смысл в них участвовать?! Думаю, 23 и 24 апреля я останусь дома и участвовать в опросе горожан об объединении моего родного Силламяэ с Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волостью вряд ли буду. Хотя, за город свой я болею и мечтаю, чтобы жизнь в нем менялась к лучшему. Власти, конечно, должны учитывать мнение горожан, хотя бы местные. Ведь все мы в большинстве своем жители этого города.
— Опросы такие важны и нужны, несмотря ни на что. Как правило, мудрые решения принимаются тогда, когда высказываются разные точки зрения. Ведь известно: чем больше озвучено мнений, тем более полная картина может сложиться. А это всем на пользу! И даже если власти, как кажется, к народу и не прислушались, сделали по-своему, все равно, на мой взгляд, «в подкорке» у них что-то осталось.
— И да, и нет. Раньше ведь народ что делал: на митинги выходил. И властям было сразу понятно, чем люди недовольны, какие настроения в массах. Разве знать это им не важно, чтобы проводить свою политику? Сейчас народ на митинги практически не собирается. Значит, вместо них нужно проводить опросы. Что до второй части вашего вопроса, то, конечно, надежда на это есть, но очень слабая. Но я лично, если бы жил в Нарва-Йыэсуу или в Силламяэ, в опросе участие принял бы.
— Считаю, что такие опросы, безусловно, важны: каждый житель города должен знать, что он имеет право высказать свое мнение по тому или иному вопросу, который касается его родного города, его среды обитания, и может надеяться быть услышанным. В конце концов мы живем в демократическом государстве. И считаю, что власти просто обязаны прислушаться к мнению горожан. С другой стороны, рядовые горожане все-таки должны понимать, что законодателям порой виднее, как поступать.
Опрос провела Светлана Зайцева
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