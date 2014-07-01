Договор о строительстве госгимназии готов к подписанию

Дата публикации: Сегодня, 09:44

На традиционном инфочасе в горуправе в этот понедельник на вопросы журналистов, а также читателей «Виру Проспект», ответил помощник мэра Вячеслав Коновалов. Он отметил положительную динамику в вопросе согласования с министерством строительства государственной гимназии, порадовал новостью о новых педагогических кадрах и отметил успех мероприятий в рамках «Нарвы — Осенней столицы».

Сдача гимназии отодвигается на 2022 год

В начале своего инфочаса Вячеслав Коновалов заверил, что опасения тех, кто утверждает, что в планируемой в Нарве государственной гимназии обучение будет вестись только на эстонском языке, не имеют под собой никаких оснований. Так как многих волнует именно этот вопрос, то в договор, который уже готов к подписанию, горуправа со своей стороны внесла пункт о том, что будет учитываться родной язык учащихся, и часть предметов будет преподаваться именно на нём. Государственные гимназии такого типа, как планируется в Нарве, уже работают в Йыхви и Валга, и их опыт показывает, что частично русский язык обучения сохранён. Несколько последних месяцев переговоров с министерством, таким образом, уже позади. Подписание договора о строительстве государственной гимназии ожидается после октябрьских выборов, когда, как говорится, «произойдёт смена власти». В нём уже оговорена детальная планировка, наличие которой отодвигает сдачу гимназии «под ключ» на 2022 год. Нарве удалось также отстоять строительство спортзала, который сначала не был вообще предусмотрен.

Со знаком «+3»

Вячеслав Коновалов сообщил, что 13 молодых педагогов пришли в этом году в нарвские школы. И это положительный прирост, отметил вице-мэр, имея в виду, что 10 учителей ушли на заслуженный отдых. Республиканская программа Noored Kooli («Молодые в школу») наконец-то обратила на Нарву внимание, поэтому в следующем году с 25 июня по 5 июля пройдёт летняя школа, связанная с этим проектом. Средства на неё выделит также и город. По программе «Молодые в школу», Солдинаская, например, гимназия получила одного учителя.

Вячеслав объявил также, что 20 октября в 10.00 в Нарвском колледже Тартуского университета состоится 5-я городская ученическая конференция исследовательских работ. В ней традиционно примут участие гимназисты. Готовятся выступить 30 юных исследователей с докладами как гуманитарного, так и естественно-научного направления.

Господин Коновалов выразил удовлетворение тем, как проходят мероприятия в рамках «Осенней столицы». Он считает, что удалось удовлетворить все возможные вкусы горожан, имевших возможность выбирать между оперой и балетом, джазом и роком, наслаждаться народным творчеством. Высокая посещаемость концертов, отметил Коновалов, говорит сама за себя, а программа получилась довольно насыщенной.

Сергей БАШИЛОВ