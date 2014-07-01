Президент Эстонии встретилась в Выру с учениками из Нарвы

ОбразованиеПрезидент Эстонии встретилась в Выру с учениками из Нарвы
В понедельник, 2 октября президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд встретилась в Выруской детской библиотеке с молодыми нарвитянами, которые практиковали эстонский язык в Вырумаа, проходя обучение в семьях.
На встрече участвовали восемь подростков из Нарвского языкового лицея, а также их наставники – учащиеся из Озулаской основной школы и Выруской Кесклиннаской школы. На встрече в понедельник прошел мастер-класс по рукоделию, во время которого учащиеся изготовили и украсили обертки для шоколада, открытки и коробки.
Первые десятидневные смены семейного обучения для ида-вирумааских школьников прошли в июне-июле и сентябре и продолжатся в октябре с новой силой. Во время осенней смены молодые люди должны днем посещать школу, а вечером – кружок по интересам.
Большинство участвующих в семейном обучении молодых людей прибыли из Нарвского языкового лицея, директор которого, Надежда Черкашина, является ревностным сторонником семейного обучения. По ее словам, знание языка учащимися в результате такого обучения заметно улучшается.
По словам руководителя проекта Пилле Кульберг из НКО «Veeda vaheaeg Võrumaal», молодежь в первый день немного напугана сменой обстановки, но уже на следующий день лёд начинает таять. «Я занимаюсь семейным обучением с 1998 года, но не припомню ни одного подростка, который бы плохо себя вел. Молодым людям нравится такая форма обучения, и семьи подбирают с тем условием, чтобы один из членов семьи был учителем. В таком проекте педагогические навыки будут только на пользу».
По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, за десять дней обучения в семье молодые люди преодолевают языковой барьер и, кроме словарного запаса, у них расширяется также кругозор. «В отличие от урока, при языковом обучении язык используется постоянно. Находясь в деревенской семье, подросток знакомится с новым для себя укладом жизни, завязывает отношения со сверстниками, а также бывает в местах, куда при других обстоятельствах не попал бы», – сказала Кяосаар.
В семейном обучении могут участвовать проживающие в Эстонии иноязычные дети и молодежь 7-19 лет, чтобы ближе познакомиться с эстонской культурой, попрактиковаться в эстонском языке и завязать контакты со сверстниками, для которых эстонский язык является родным.
Организаторами семейного обучения в 2017 году являются НКО «Veeda vaheaeg Võrumaal» (80 подростков) и НКО «Volonta» (40 подростков), которые обеспечивают 120 молодым людям из Ида-Вирумаа обучение эстонскому языку в семьях Вырумаа.
Для прохождения семейного обучения молодые люди прибывают по сменам, сразу по 5-10 человек, но в семьях размещаются по одному. В принимающей семье также должен быть ребенок того же возраста. В течение десятидневного проекта должно быть проведено не менее двух совместных мероприятий, но молодые люди встречаются между собой также во время экскурсий и совместной деятельности, например, на мастер-классах рукоделия или совместно организуемых спортивных днях.
В этом году большинство (около 80) участвующих в семейном обучении молодых людей из Нарвы (Нарвский языковой лицей, Пяхклимяэская гимназия, Нарвская Кесклиннаская гимназия и Кренгольмская гимназия), более 40 – из Кохтла-Ярве (Малеваская основная школа, Ахтмеская гимназия, Кесклиннаская основная школа, Ярвеская гимназия), а также из Таллинна (Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей).
Фонд интеграции поддерживает семейное обучение с первых лет своего основания, и его постоянным партнером в этом деле является НКО «Veeda Vaheaeg Võrumaal» во главе с Пилле Кульберг, которой Министерство культуры в 2015 году выдало премию за развитие совместной деятельности в поддержку интеграции. В 2003 году, когда семейным обучением было охвачено 100 молодых людей, проект семейного обучения, продвигающий языковое обучение и сотрудничество, был назван лучшим проектом, поддерживающим интеграцию.
Яана Тонди
Фонд интеграции
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