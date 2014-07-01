В ожидании юбилея республики и реновации школы

Дата публикации: Сегодня, 12:52

Свыше полутысячи первоклассников этим летом сели в Нарве за школьные парты. Нарвская Кесклиннаская гимназия открыла этой осенью четыре первых класса: три обычных — с русским языком обучения и один класс, работающий по методу полного языкового погружения в эстонский язык.

Преподаватель начальных классов Галина Боярова выводит своих первоклассников на первый школьный праздник.

В День знаний в школе прошел первый праздник для новоиспеченных учеников и их родителей. Старшие школьники в актовом зале выступили перед новичками с увлекательной театральной инсценировкой, а заведующая Отделом культуры Нарвской мэрии Виктория Лутус вручила классным руководителям первых классов билеты для первого совместного с новыми учениками мероприятия - посещения планетария.

Первые классы в этом году в Кесклиннаской гимназии приняли педагоги: Надежда Бурикова, Галина Боярова, Вера Котова и Оксана Петрова, которой досталась последняя по алфавиту, но очень важная по значению литера «е». Это означает класс, в котором дети будут постигать все знания сразу же на эстонском языке. Со второго класса у них добавятся уроки русского языка, с третьего — английского, а в пятом классе обучение математики начнется на родном русском языке.

Надо отметить, что актовый зал, в котором проходят школьные торжества, уже давно стал для этого учебного заведения, где обучается свыше тысячи учеников, слишком тесным. К тому же у него нет окон, поэтому помещение еще и довольно темное. Возможно, эта проблема будет решена в результате реновации, которая запланирована городом и Министерством образования: последний капитальный ремонт в школе проводился в 1999 году. Однако по словам директора гимназии Анны Зубовой, в этом году ремонтные работы точно не начнутся.

Подавляющая часть школьных мероприятий в этом учебном году, отметила Анна Зубова в разговоре с корреспондентом «НГ», будет посвящена 100-летию Эстонской Республики, в частности методическое объединение учителей английского языка намерено провести олимпиаду среди школьников по своему предмету.

Светлана Ильина