Государство построит в Нарве одну гимназию

ОбразованиеГосударство построит в Нарве одну гимназию
В Нарве будет одна государственная гимназия. Такое предложение поступило Нарвской городской управе от Министерства образования и науки после визита в Нарву министра образования Майлис Репс. Планируется, что двери новой гимназии откроются 1 сентября 2021 года.
Иллюстративное фото.
Напомним, что 21 августа госпожа Репс посетила педагогическую конференцию в НКТУ, в тот же день состоялись и переговоры с представителями Нарвской городской управы. Результатом обсуждения вопросов образования стал присланный на прошлой неделе проект договора создания государственной гимназии. Проект стал логическим продолжением соглашения Нарвы и министерства о намерении, подписанного ещё в 2016 году.
Никаких исключений
Министерство предполагает строительство одной гимназии, в которой продолжат обучение как выпускники школ с эстонским языком обучения, так и ребята, отучившиеся девять классов в русскоязычных основных школах. Таким образом, под одной крышей будут учиться и ученики Vanalinna Riigikool, и Эстонской гимназии, Православной школы, а также Школы для взрослых. Никаких исключений для какой-либо нынешней гимназии в документе не предусматривается: ни для Языкового лицея, ни для эстоноязычных гимназистов, число которых на настоящий момент (2017) составляет 43 человека. По прогнозам, в 2021 году их останется 28.
- Строить отдельную гимназию для такого количества детей – вопрос политический. Мы поддерживаем предложение строительства одной общей гимназии для всех, - заметил вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов, напомнив, что некоторая часть местной эстоноязычной общественности желала бы иметь отдельную гимназию для выпускников основных школ с эстонским языком обучения.
Гимназия на 900 мест
Как рассказал вице-мэр, полученный проект был рассмотрен местными чиновниками и специалистами, и в День знаний, 1 сентября, отослан в министерство с предложениями, озвученными со стороны города Нарва.
В частности, обсуждался вопрос, на какое количество учеников должна быть рассчитана гимназия. Первоначально министерство предлагало строить здание на 800 человек.
- Исходя из данных статистики, прогнозируется, что в 2021 году количество всех гимназистов в Нарве составит порядка 950 человек. Спустя несколько лет ожидается уменьшение количества учеников, но ближайшие пять лет Нарве будет нужно не менее 900 мест. В эти данные включены и приезжие из других самоуправлений, на сегодня их примерно 80 человек. Поэтому мы просили Министерство в планах исходить из нынешних цифр, - рассказал журналистам господин Коновалов.
Работа над проектом договора продолжается, вчера нарвским властям был отправлен ответ на представленные предложения.
Елена Земскова, специалист отдела коммуникации Минобра, сообщила, что министерство образования и науки оперативно направило нарвским властям ответ на представленные городом предложения.
Планируется, что в новой гимназии все же сможет учиться 900 учеников. Что касается прочих гимназий, то, согласно договору об общих намерениях, реорганизация коснется всех гимназий города. При планировании и подготовке исходят именно из уже достигнутых договоренностей, - сообщила она “ВП”.
Однако по другим предложениям, высказанными нарвскими специалистами, готовых решений ещё нет.
Манеж и бассейн вскладчину
Здание новой государственной гимназии будут строить без спортивного зала, так как финансирование из европейских фондов не позволяет тратить средства на возведение спортивных сооружений, пояснил вице-мэр.
- При всём внимании министерства к спорту, в частности, к плаванию, оно не предлагает ничего в плане улучшения спортивной инфраструктуры. Проблема нехватки в нашем городе свободных помещений для занятий разными видами спорта была озвучена госпоже министру. Мы предлагаем вынести отдельно вопрос помощи со стороны министерства в создании спортивных сооружений в Нарве, которыми могли бы пользоваться и ученики госгимназии. Со своей стороны хотим предоставить достоверную информацию о загруженности имеющихся площадей и обсудить с министерством возможность строительства легкоатлетического манежа вместе с бассейном в районе Аккекюла с привлечением средств со стороны города, - сказал Вячеслав Коновалов.
Этот вопрос представитель министерства образования Елена Земскова комментировать не стала, заметив, что работа над проектом договора продолжается.
Успеть принять нынешним составом
Местные власти хотели бы иметь право голоса в обсуждении наименования новой гимназии, а также включить представителя города в комиссию по выбору директора новой гимназии, с чем министерство уже согласилось. Ещё одна просьба чиновников Нарвской горуправы состояла в том, чтобы успеть принять текст договора на последнем заседании депутатов городского собрания нынешнего созыва. Судя по той оперативности, с какой министерство отвечает, на это есть все шансы.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
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