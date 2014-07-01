Что нового в новом учебном году

ОбразованиеЧто нового в новом учебном году
1 сентября этого года в Нарве школьный звонок прозвенел для 6080 ребят. Правда, пока это предварительные данные, сообщил вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов, окончательные цифры станут известны к 10 сентября.
По словам директора Нарвской Кесклиннаской гимназии Анны Зубовой, городом и Министерством образования запланирована реновация школы. Однако в наступившем учебном году строительные работы еще не начнутся. Наталья Соболева
В этом году в Нарве 514 первоклассников, и 384 человека начали учиться в гимназической ступени. Ожидается, что гимназии в этом учебном периоде закончат 306 учеников. Эта цифра больше, чем за последние пять лет с 2013 года, но, к сожалению, через несколько лет количество выпускников начнёт снижаться.
Министерские идеи
В течение 2017 года Министерством образования было высказано несколько новых идей по организации учебного процесса.
Так, у школ появилась возможность установить пять периодов каникул, были введены новые требования к урокам плавания, за- острили внимание на оказании более эффективной поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями и обеспечении лучшей доступности услуг опорных специалистов. Каким образом всё это касается нарвских школ и как будет организована работа по этим направлениям поясняет вице-мэр Нарвы по вопросам образования Вячеслав Коновалов.
За еще одни каникулы — всего 4 школы
Практически все нарвские школы, кроме Школы для взрослых, Эстонской гимназии, Паю школы и Ваналиннаской государственной гимназии, отказались от предложенной Министерством образования системы с пятью каникулами.
- Это их право. Вопрос о каникулах находится в компетенции попечительских советов. Значит, они посчитали, что так будет лучше, - говорит вице-мэр.
Пока без допсредств
В текущем году были разработаны поправки в Закон об основной школе, касающиеся работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Вячеслав Коновалов уточняет:
- Уходит понятие «особые потребности» и вводится понятие «поддержка», которую школа оказывает конкретному ребёнку. О выделении каких-либо дополнительных средств для этой категории учеников нам пока не известно. На настоящий момент финансирование осуществляется по старой схеме.
Уроки плавания: ясности нет
С 1 января 2018 года вступают в силу новые требования по обучению школьников плаванию. Напомним, что по плану Министерства образования третьеклассники должны быть способны в конце обучения плаванию преодолеть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде три минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях.
- Мы, как можем, готовимся к введению новых требований. На этой неделе будет проходить семинар по обучению движению, на нём мы надеемся услышать некоторые разъяснения от представителей Тартуского университета, перед которыми была поставлена задача разработать изменения в методические программы для уроков движения. Пока всё остаётся по-старому, - поясняет В. Коновалов.
Школы по интересам: невелика поддержка
К 1 сентября местные самоуправления должны были представить программу использования субсидий на деятельность школ по интересам. На последнем заседании городского собрания Нарвы программа была принята, и с ней можно ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.
По словам представителя горуправы, местные некоммерческие организации и муниципальные школы по интересам представили 75 заявок на cумму полтора миллиона евро, но денег выделено всего 144 367 евро. Так что, понятно, выбор был нелёгким. В итоге, наиболее крупные суммы поддержки получили Нарвский Дом детского творчества (увеличение числа учеников на популярных направлениях), спортивная школа «Энергия» на развитие дзюдо и Нарвская музыкальная школа на создание духового оркестра. Всего деньги выделены на поддержку 24 проектов.
Политическая агитация под запретом
В 2017 году впервые на муниципальных выборах смогут голосовать молодые люди 16-17 лет. Министерство образования полагает, что на общеобразовательные школы и заведения профессионального образования ложится большая ответственность за сохранение политического нейтралитета в образовательных учреждениях. Каким образом будет контролироваться соблюдение рекомендаций министерства?
Вице-мэр В. Коновалов заверил:
- 31 августа было проведено совещание со всеми директорами школ и до всех было доведено, что агитация на территории образовательных заведений, начиная с детских садов и заканчивая Нарвским колледжем Тартуского университета, запрещена. Никакой раздачи символики, никаких специальных встреч. Если кого-то приглашают, то на дебатах должны присутствовать представители всех политических сил, идущих на выборы. Если возникнут какие-то проблемы, появятся сигналы от родителей, то будем реагировать. О нарушениях можно сообщать в Отдел культуры Нарвской горуправы.
Портфель - не больше 3 кг
Согласно требованиям по защите здоровья детей, школьный ранец вместе с содержимым для учеников с 1 по 3 класс не должен превышать 3 кг. Планируется ли каким-то централизованным образом решить эту проблему, в особенности для учеников младших классов нарвских школ? - этот вопрос вице-мэру адресовали читатели нашей газеты накануне начала учебного года. Избежать искривленных позвоночников, полагают родители, на самом деле не так уж и сложно: надо просто выделить деньги из бюджета школы или города на вторые комплекты учебников, которые находились бы в школьных кабинетах.
- Хочу отметить, что по информации Отдела культуры, жалоб от родителей на тяжёлые портфели за последнее время не поступало, - говорит В. Коновалов. - Может быть потому, что первое лицо, к кому может обратиться родитель, – это классный руководитель, который оповещает директора о проблеме. Выделяемые министерством на учебные пособия средства распределяются в школе именно решением директора. В некоторых наших школах, действительно, используются дополнительные комплекты учебников, а в некоторых - электронные программы. В любом случае, родители могут решить проблему, обратившись к администрации школы.
Антон Осиповский из BRAND EFFECT представляет новый логотип гимназии. Софья Боборенко
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День знаний Нарвская Пяхклимяэская гимназия встретила не только традиционными линейками и классными часами, но и презентацией нового логотипа, призванного стать символом родной школы.
Новый логотип - результат совместной работы школьной группы и нарвской фирмы BRAND EFFECT.
Новый логотип может использовать не только администрация школы, но и каждый ученик, педагог, родители школьников и гимназистов. Его можно скачать на страничке гимназии на Facebook https://www.facebook.com/pahklimae1 1 и использовать как эмблему на документах и в презентациях, на сувенирной продукции, а можно, например, распечатать на футболке или на сумке.
Одновременно с презентацией логотипа был представлен и новый флаг школы, почетное право вынести который доверили одному из лучших учеников гимназии, победителю и призеру городских и республиканских олимпиад по физике, химии и математике Роману Олейнику.
Софья Боборенко
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