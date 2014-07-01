Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Образование
Что нового в новом учебном году

Дата публикации: Вчера, 21:42

1 сентября этого года в Нарве школьный звонок прозвенел для 6080 ребят. Правда, пока это предварительные данные, сообщил вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов, окончательные цифры станут известны к 10 сентября. 

 

Что нового в новом учебном году

По словам директора Нарвской Кесклиннаской гимназии Анны Зубовой, городом и Министерством образования запланирована реновация школы. Однако в наступившем учебном году строительные работы еще не начнутся. Наталья Соболева

 

В этом году в Нарве 514 первоклассников, и 384 человека начали учиться в гимназической ступени. Ожидается, что гимназии в этом учебном периоде закончат 306 учеников. Эта цифра больше, чем за последние пять лет с 2013 года, но, к сожалению, через несколько лет количество выпускников начнёт снижаться.

Министерские идеи

В течение 2017 года Министерством образования было высказано несколько новых идей по организации учебного процесса.

Так, у школ появилась возможность установить пять периодов каникул, были введены новые требования к урокам плавания, за-  острили внимание на оказании более эффективной поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями и обеспечении лучшей доступности услуг опорных специалистов. Каким образом всё это касается нарвских школ и как будет организована работа по этим направлениям поясняет вице-мэр Нарвы по вопросам образования Вячеслав Коновалов.

За еще одни  каникулы — всего 4 школы

Практически все нарвские школы, кроме Школы для взрослых, Эстонской гимназии, Паю школы и Ваналиннаской государственной гимназии, отказались от предложенной Министерством образования системы с пятью каникулами.
- Это их право. Вопрос о каникулах находится в компетенции попечительских советов. Значит, они посчитали, что так будет лучше, - говорит вице-мэр.

Пока без допсредств

В текущем году были разработаны поправки в Закон об основной школе, касающиеся работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Вячеслав Коновалов уточняет:

- Уходит понятие «особые потребности» и вводится понятие «поддержка», которую школа оказывает конкретному ребёнку. О выделении каких-либо дополнительных средств для этой категории учеников нам пока не известно. На настоящий момент финансирование осуществляется по старой схеме.
 Уроки плавания: ясности нет

 С 1 января 2018 года вступают в силу новые требования по обучению школьников плаванию. Напомним, что по плану Министерства образования третьеклассники должны быть способны в конце обучения плаванию преодолеть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде три минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях.

- Мы, как можем, готовимся к введению новых требований. На этой неделе будет проходить семинар по обучению движению, на нём мы надеемся услышать некоторые разъяснения от представителей Тартуского университета, перед которыми была поставлена задача разработать изменения в методические программы для уроков движения. Пока всё остаётся по-старому, - поясняет В. Коновалов.

Школы по интересам: невелика поддержка

 К 1 сентября местные самоуправления должны были представить программу использования субсидий на деятельность школ по интересам. На последнем заседании городского собрания Нарвы программа была принята, и с ней можно ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.
По словам представителя горуправы, местные некоммерческие организации и муниципальные школы по интересам представили 75 заявок на cумму полтора миллиона евро, но денег выделено всего 144 367 евро. Так что, понятно, выбор был нелёгким. В итоге, наиболее крупные суммы поддержки получили Нарвский Дом детского творчества (увеличение числа учеников на популярных направлениях), спортивная школа «Энергия» на развитие дзюдо и Нарвская музыкальная школа на создание духового оркестра. Всего деньги выделены на поддержку 24 проектов.

 

Политическая агитация под запретом

 В 2017 году впервые на муниципальных выборах смогут голосовать молодые люди 16-17 лет. Министерство образования полагает, что на общеобразовательные школы и заведения профессионального образования ложится большая ответственность за сохранение политического нейтралитета в образовательных учреждениях. Каким образом будет контролироваться соблюдение рекомендаций министерства?

Вице-мэр В. Коновалов заверил:

- 31 августа было проведено совещание со всеми директорами школ и до всех было доведено, что агитация на территории образовательных заведений, начиная с детских садов и заканчивая Нарвским колледжем Тартуского университета, запрещена. Никакой раздачи символики, никаких специальных встреч. Если кого-то приглашают, то на дебатах должны присутствовать представители всех политических сил, идущих на выборы. Если возникнут какие-то проблемы, появятся сигналы от родителей, то будем реагировать. О нарушениях можно сообщать в Отдел культуры Нарвской горуправы.

Портфель -  не больше 3 кг

Согласно требованиям по защите здоровья детей, школьный ранец вместе с содержимым для учеников с 1 по 3 класс не должен превышать 3 кг. Планируется ли каким-то централизованным образом решить эту проблему, в особенности для учеников младших классов нарвских школ? - этот вопрос вице-мэру адресовали читатели нашей газеты накануне начала учебного года. Избежать искривленных позвоночников, полагают родители, на самом деле не так уж и сложно: надо просто выделить деньги из бюджета школы или города на вторые комплекты учебников, которые находились бы в школьных кабинетах.  

- Хочу отметить, что по информации Отдела культуры, жалоб от родителей на тяжёлые портфели за последнее время не поступало, - говорит В. Коновалов. - Может быть потому, что первое лицо, к кому может обратиться родитель, – это классный руководитель, который оповещает директора о проблеме. Выделяемые министерством на учебные пособия средства распределяются в школе именно решением директора. В некоторых наших школах, действительно, используются дополнительные комплекты учебников, а в некоторых - электронные программы. В любом случае, родители могут решить проблему, обратившись к администрации школы.

 

Что нового в новом учебном году

Антон Осиповский из  BRAND EFFECT представляет новый логотип гимназии. Софья Боборенко

 

День знаний Нарвская Пяхклимяэская гимназия встретила не только традиционными линейками и классными часами, но и презентацией нового логотипа, призванного стать символом родной школы.

 Новый логотип - результат совместной работы школьной группы и нарвской фирмы BRAND EFFECT.

Новый логотип может использовать не только администрация школы, но и каждый ученик, педагог, родители школьников и гимназистов. Его можно скачать  на страничке гимназии на Facebook https://www.facebook.com/pahklimae1 1 и использовать как эмблему на документах и в презентациях, на сувенирной продукции, а можно, например, распечатать на футболке или на сумке.

Одновременно с презентацией логотипа был представлен и новый флаг школы, почетное право вынести который доверили одному из лучших учеников гимназии, победителю и призеру городских и республиканских олимпиад по физике, химии и математике Роману Олейнику.



Софья Боборенко

Что нового в новом учебном году

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь - два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...

Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....

1 217 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

США потребовали закрыть российское генконсульство в...

Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке....

0 229 / Подробнее...

Трамп "очень обеспокоен" безопасностью стран Балтии...

Президент США заявил, что считает Балтийский регион "важной частью мира"....

0 306 / Подробнее...

Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...

Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно в Мариехам....

0 356 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Снова в школу...

Избранные места из школьных сочинений....

0 192 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Оно

(2017) ужасы, драма

Дозор джунглей

(2017) мультфильм

Ренегаты

(2017) боевик, триллер

Тюльпанная лихорадка

(2017) драма, мелодрама

Бабушка лёгкого поведения

(2017) комедия

Смайлики

(2017) мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный
Вся афиша кино

Выбор редакции

Три претендента на пост мэра Нарвы. Кто на новенького?...

Первым зарегистрированным избирательным блоком стал Meie Narva....

0 1764 / Подробнее...

Вместе с гидами RMK - по походным тропам...

В минувшую субботу  128 идавирусцев  приняли участие в Дне походов в Куртна....

0 1106 / Подробнее...

«Ледовское» вместо дедовского...

В Нарве появилось уличное освещение высокого европейского уровня....

2 638 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100