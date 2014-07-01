Летнее путешествие в мир математики оказалось очень успешным

Дата публикации: Вчера, 20:13

На прошлой неделе в детском клубе развития «Филипок», который располагается в Нарве на ул. Герасимова, 16 а, закончился первый летний математический лагерь.

Летний математический лагерь детский клуб развития «Филипок» провел в этом году впервые. Архив клуба «Филипок»

Да, представьте себе, летом мы занимались математикой и причем, как признаются наши ребята, с большим удовольствием! Пять дней по два часа школьники со второго по седьмой класс, увлекающиеся математикой, погружались в мир выдающихся ученых Блеза Паскаля, Леонарда Пизанского, Леонарда Эйлера. Смотрели о них фильмы, строили треугольник Паскаля, изучали последовательность и спираль Фибоначчи, узнавали о золотом сечении, решали старинные задачи о кроликах и мостах Кёнигсберга, с помощью индукции исследовали теорию о четырех и двух красках, устанавливали выигрышную стратегию в игре НИМ. В программе школы также были личные соревнования и математический бой командами. На память каждый участник получил математическую футболку.

Хотим сказать большое спасибо родителям, которые отправили детей к нам на летних каникулах! Мы готовы повторить наш опыт и в следующем году.

Детский клуб развития «Филипок» в этом году празднует свое 10-летие. У нас занимаются дети с двух лет , а порой и раньше. Для них у нас разработана специальная программа по развитию. Конечно же, они приходят на занятия в наш клуб с бабушками-дедушками, родителями или нянями. Ребята. увлекающиеся олимпиадной математикой, с нами остаются с 1-го и до 7 -8 класса.

Более подробно о нас можно узнать на сайте filipokklub.ucoz.ru.

Анжела Часовских,

руководитель клуба