Маргарита Коор: «Нарвитяне сами могли бы создать себе языковую среду»

Образование / ЛюдиМаргарита Коор: «Нарвитяне сами могли бы создать себе языковую среду»
Завтра, 1 сентября, после летних каникул за школьные парты сядут не только дети. Реалии жизни все чаще заставляют учиться и взрослых. Огромной востребованностью среди взрослых людей — как работающих, так и находящихся в поиске рабочего места - пользуются курсы эстонского языка. Наш разговор сегодня с одним из самых опытных в городе педагогов, обучающих взрослых нарвитян эстонскому языку. Знакомьтесь: Маргарита Коор.
Ее уроки, благодаря не только профессионализму, но и свойствам характера педагога, проходят для учеников «на одном дыхании». Интересно и весело. При этом ее ученики не просто уважают своего педагога, но даже им восхищаются. На занятиях по теме одежды, например, люди, обучающиеся на курсах, с удовольствием описывают на эстонском языке внешний вид, одежду и аксессуары своей учительницы. У самой же Маргариты, которая считает, что пока женщина выглядит хорошо, она молода, всегда были высокие требования к собственному имиджу.
- Kust te pärit olete? Этот вопрос, Маргарита, вы обычно задаете своим взрослым ученикам, а откуда родом вы?
- Я родом из страны с названием Eestimaa. А именно из Ида-Вирумаа, где живет очень много хороших, интересных и достойных людей.
- А как вы попали в Нарву?
- Я не коренная нарвитянка, но живу в Нарве уже много лет и считаю этот город родным. Меня привела в Нарву судьба, а именно - востребованность в качестве учителя эстонского языка. Обучение — это мой конек, мое любимое дело, где я себя чувствую более всего нужной. И это то, что я умею делать лучше всего.
- Маргарита, какой вы человек, по вашему собственному видению?
- По характеру я целеустремленная и упрямая. Этакий энергичный, общительный, веселый и жизнерадостный скорпион с чувством юмора.
- Откуда все это?
- В детстве я была любимым ребенком, которого окружали любящие люди. От дедушки я взяла трудолюбие, от мамы — упрямство в достижении целей, от папы — веселый характер, от бабушки — умелые руки. Родня у нас очень большая. От многих родственников — легкость в общении и доверчивость.
- Маргарита, откуда вы знаете два языка — эстонский и русский?
- Не два, а больше! Эстонский — это мой родной язык, на котором я общалась в семье. Благодаря своей бабушке знаю финский язык. Основное образование я получала на русском языке (время было такое), а далее училась на русском и эстонском. И, естественно, в школе изучала иностранные языки.
- Вы выучились на учителя начальных классов в Российском Государственном педагогическом университете имени Герцена и получили второе образование - учитель эстонского языка - в Тартуском университете. Такая подготовка не вступала в противоречие в вашей практической деятельности или это, напротив, дало вам какое-то преимущество?
- Это помогло мне всегда иметь занятость и востребованность.
- Как складывалась ваша карьера до сегодняшнего дня?
- После окончания Нарвского филиала Тартуской педагогической школы я пошла на работу в ту самую школу, где училась сама. С нее и началась моя трудовая жизнь. Далее я попыталась сменить работу, пробовала себя в разных сферах, но поняла, что педагогика — это мое «море». И, наверное, самое существенное в этом — видеть плоды своего труда.
- Когда вы попали в сферу обучения взрослых людей, и почему, на ваш взгляд, человеку необходимо учиться всю жизнь?
- В этой сфере я с 1990 года. А учиться постоянно нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, чтобы не оказаться на обочине жизни. В мире все быстро меняется. Если отстать в своем развитии, то потребность в тебе как специалисте просто отпадет.
- Вы ведете весь день курсы у безработных, а по вечерам еще и проводите заседания в языковых клубах. Что придает вам силы?
- Действительно, я работаю в фирме OÜ Lederson, которая сотрудничает с Кассой по безработице по обучению безработных эстонскому языку, в MTÜ ATLASNET по проекту интеграционного целевого учреждения и в OÜ Mitteldorf, которое проводит языковые клубы в рамках интеграционного проекта. Меня поддерживает позитивное отношение людей к изучению языка, их желание и успех.
- Будучи двуязычным человеком, вы обращаете внимание своих учеников на какие-то общие закономерности в эстонском и русском языках, а иногда даете сигнал: «Внимание! В русском языке аналогов этому нет. Это надо просто выучить!» Насколько важно учителю, чтобы донести тему, знать и язык обучения, и родной язык учеников?
- В связи с тем, что эстонский язык не является родственным русскому, в нем много непонятного, даже иногда зеркального по отношению к русскому языку. Что-то надо принять как есть, что-то запомнить, что-то выучить. Но самое главное — не бояться говорить на этом языке. Главное в изучении — это желание выучить язык и говорить на нем. Так как мы имеем дело с обучением взрослых, то часто приходится «реанимировать» и их родной язык. Педагогу необходимо поэтому очень хорошо знать и один, и другой языки.
- Когда вы говорите, что учить эстонский язык можно по фамилиям, то всегда приводите в пример свою фамилию. Коор в переводе на русский может иметь разные значения: сливки, хор и...?
- ...Верхний слой, кожура. Изучению эстонского языка в Эстонии помогают не только фамилии людей, но и географические названия, уличная реклама, телевидение, радио, интернет. Эстонскую среду общения (keelekeskkond) можно при желании найти везде.
- Из ваших рассказов на занятиях клуба и курсах учащиеся узнают об эстонской государственности, культуре, известных и знаменитых людях, национальной кухне, о народных традициях и обычаях. Рассматриваете ли вы роль учителя как посредника в интеграции, причем, не только языковой, но и культурной?
- Да, конечно. И как человека, знакомящего с языком, культурой и историей этой страны. Любого человека, живущего в Эстонии, окружают другие интересные люди, ему доступны местная периодика и литература, многочисленные мероприятия. Это все — тоже наша Эстония.
-- Когда говорят, что язык можно выучить и без языковой среды, согласны ли вы с этим утверждением?
- Выучить можно, но зачем? Изучаемый язык обязательно должен находить применение в жизни человека. Люди изучают язык по разным причинам. Одни для того, чтобы получить гражданство, другие — чтобы найти работу, третьи — для общения с эстоноговорящими людьми. В любом случае в изучении языка нужна мотивация. Нет мотивации - нет и успеха.
- Что можно сделать у нас в Нарве изучающим язык, чтобы поддерживать и развивать свои знания?
- Уже многое для этого делается: работают языковые кафе и клубы. И если бы все, кому дана такая возможность, воспользовались бы ею, то могли бы сами создать себе ту языковую среду, которой так не хватает в нашем приграничном городе.
- Поможет ли в этом вопросе будущий Дом эстонского языка?
- Очень хотелось бы в это верить.
- Нужно ли кроме курсов изучать язык самостоятельно?
- Изучение любого неродного языка это большой и тяжкий труд. Мы, учителя, не волшебники. Изучение языка это, прежде всего, желание того, кто учит этот язык. А педагоги - только помощники в этом нелегком деле. Естественно, заниматься самостоятельно нужно. Здесь мы имеем дело с использованием языка, повторением пройденного, и если не повторять того, что и о чем узнал от педагога (не забываем, что повторенье — мать ученья и применение языка — залог успеха), то рассчитывать на хорошие результаты навряд ли приходится.
- Довольны ли вы своими взрослыми учениками?
- Конечно. Когда видишь результаты своего труда, когда люди начинают говорить на неродном языке понятно и смело, это обрадует любого педагога.
- Разъясняя тот или иной термин, вы зачастую рисуете на доске. Это правда, что вы умеете довольно хорошо рисовать, и не только мелом?
- Да, умею. За это я благодарна своим педагогам. У каждого человека должно быть увлечение. С годами увлечения могут меняться, но в жизни каждого человека должно быть что-то для души, что отвлекает хотя бы на время от житейских хлопот и проблем. И рисование — это не единственное мое увлечение. Круг моих хобби очень большой: от музыки до экстремального спорта.
- С наступающим Днем знаний вас, Маргарита! Старательных вам учеников и только сданных экзаменов!
Светлана Ильина
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