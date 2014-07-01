Первоклассники и первые классы к учебе готовы

Дата публикации: Вчера, 14:36

В пятницу, 25 августа, в зале Нарвского городского собрания состоялось вручение подарков тем первоклассникам, чьи семьи поддерживает Департамент социальной помощи. Всего в этом году в первые классы нарвских школ придет 513 первоклассников.

Учебный год начался с подарков.

Председатель горсобрания Александр Ефимов призвал родителей первоклассников помогать ребятам в первые дни и месяцы школьной жизни, а вице-мэр Татьяна Пацановская провела с детьми игру, в которой нужно было угадать сказочных и литературных персонажей.

Каждый подарочный комплект содержал более 30-ти наименований канцелярских принадлежностей, самых необходимых маленькому школьнику: ручки, карандаши, краски, кисточки, альбомы, тетрадки с обложками и многое другое. Этого вполне хватит для начала учебы, что позволит не тратить и без того скромный семейный бюджет на школьные нужды.

Государственные гимназии: начался переговорный процесс

Помимо чисто материальной заботы о конкретных школьниках городские власти продолжают решать и более масштабные проблемы. В том числе и касающиеся сотрудничества с Министерством образования по вопросу строительства в Нарве государственных гимназий. По словам Александра Ефимова, сейчас идет процесс подготовки двух договоров — о передаче земли в государственную собственность и о вопросах, касающихся учебной части. Переговорный процесс начался уже на прошлой неделе во время приезда в Нарву министра образования Майлис Репс. Подготовить необходимые документы, призванные дать начало процессу строительства новых гимназий, планируется к последней сессии городского собрания нынешнего созыва, которая пройдет 21 сентября.

Напомним, что в соглашении о намерениях, подписанном ранее, речь велась о двух гимназиях. Но пока, по словам Ефимова, договоренность с министром ведется об одной гимназии.

Александр Ефимов:

- Все, что от нас- городской стороны- требуется, мы будем делать максимально быстро, чтобы этот процесс не затормозить. Речь идет об освобождении от арендаторов здания по адресу Пушкина 33, передачи земли, согласовании строительного проекта и детальных планировок. В соответствии с соглашением о намерениях, в Нарве должны быть построены одна гимназия с обучением в формате 60х40 и вторая — гимназия с эстонским языком обучения. То, сколько именно - одна или две - гимназий будет строиться в Нарве, сейчас зависит от Министерства образования. Надо уточнить, что в городе параллельно этому начался процесс ремонта Кесклиннаской гимназии, а кроме того государство намерено еще строить основную вторую Эстонскую школу на Краави, 1.

Так выглядит подарочный комплект начинающему школьнику.

У родителей был выбор

Как сказала «НГ» Лариса Дегель, заместитель по вопросам образования заведующей Отдела культуры, все школы города набрали первые классы. Больше всего класс-комплектов образовано в Пяхклимяэской, Кесклиннаской гимназиях и Языковом лицее. Самые маленькие по численности специализированные классы сформированы в Паю школе. Обучение по методике раннего языкового погружения родителям помимо Нарвской Ваналиннаской гимназии, специализирующейся на интегрированном обучении языкам и предметам, предложили Кесклиннаская, Пяхклимяэская и Солдинаская гимназии, а также Языковой лицей.

Светлана Ильина