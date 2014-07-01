От школы ждут перемен

Дата публикации: Сегодня, 12:56

Нарвская педагогическая конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии, уже 18-я по счету, прошла в понедельник, 21 августа, в Нарвском колледже Тартуского университета и собрала порядка трех с половиной сотен педагогов из разных мест Эстонии.

Выступившая с приветствием к участникам конференции директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас говорила о необходимости принимать меры по ликвидации языковой сегрегации, которая в эстонском обществе начинается с детского сада.

Говорили о том, как и кто должен изменяться, чтобы процесс обучения стал современным и динамичным. Программный доклад педагогам, собравшимся в двух больших аудиториях, представил руководитель Центра образовательных технологий Таллиннского университета Мати Хейдметс.

По его словам, каждое учебное заведение само строит свою школу будущего. Но если коллектив конкретной школы желает работать над различными нововведениями, ему может быть оказана в этом помощь специальным Центром компетенций, чьи учреждения находятся в Таллинне и Тарту. Сотрудники центра помогают в плане диагностики, проведения необходимых курсов и консультирований.

Один из новых трендов - переход от индивидуальной модели обучения к коллективной, когда и ученики, и педагоги больше работают группами, чаще интегрируют предметы. Видеоролик об одном учебном дне, когда три преподавателя целых шесть академических часов работали вместе в одном и том же классе, вызвал оживление у зрителей: да разве за учителями заржавеет? Этот народ так жаден до всего нового, энергии и инициативы ему не занимать! А вот готово ли руководство школ по достоинству оплачивать такой труд? Это, по мнению докладчика, вопрос организации работы школы.

Майлис Репс приехала на конференцию с младенцем на руках.

Выступившая с приветствием к участникам конференции директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас говорила о необходимости принимать какие-то меры по ликвидации языковой сегрегации, которая в эстонском обществе начинается с детского сада. Со временем эта сегрегация переносится и на рынок труда, где русскоязычные жители чаще занимаются более простыми работами в секторе обслуживания, а эстоноязычные занимают преимущественно должности главных специалистов и руководителей. Результат сегрегации, по мнению Каллас, можно увидеть и в местах компактного проживания представителей разных языковых общин, что не удивительно, поскольку одни могут позволить себе приобретать жилье в дорогих районах, другие — нет. Достойно сожаления, но за последние 25 лет, отметила Кристина Каллас, эта картина только углубилась. И в районах с компактным проживанием языковых групп вновь подрастают малыши, которых родители отдают в моноэтнический детсад... Разорвать этот замкнутый круг, по мнению Каллас, способна именно школа. Речь идет о создании школы принципиально нового типа, где используется многоязычная система обучения.

Министерство и политики, отметила Кристина Каллас, должны плотнее заняться школами, чтобы у детей были одинаковые шансы на будущее, чтобы школа не отставала от жизни, чтобы выпускники эстонских и русских школ не воспринимали жизнь по-разному. Сегодня, к сожалению, русская школа больше замкнута сама на себя, нежели эстонская, где уже давно не редкость совместное обучение эстонских и русских детей, а также детей иностранцев и мигрантов.

Другими докладчиками пленарного заседания были министр науки и образования Эстонии Майлис Репс и руководитель отдела общего образования Министерства Ирене Кяосаар. Госпожа Репс приехала в Нарву с младенцем на руках. Шестой ребенок в семье министра - дочка Шарлотта - родился 7 мая. Но трехмесячная малышка не стала преградой для исполнения ее мамой обязанностей министра. Майлис Репс сказала, что для школы очень важно не отставать от меняющегося мира, и выразила надежду, что учителя к этому готовы.

Помимо того, в шести параллельных рабочих секциях конференции прозвучало 23 доклада, представленных педагогами на эстонском и русском языках.



Светлана Ильина