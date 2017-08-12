Учились учиться вместе со сверстниками в Пярну

Дата публикации: Вчера, 18:34

В конце июля подростки из Нарвы и Силламяэ участвовали в 8-дневном молодежном проекте „Learning to learn“ (Учимся учиться) в Пярну, который они сами же создали и провели в рамках программы “Молодежные встречи”. Во встрече приняли участие 16 ребят 12-17 лет из Ида-Вирумаа и Пярнумаа, которые во время проекта общались друг с другом на английском языке, несмотря на то, что дома все участники проекта говорят или на русском, или на эстонском языке.

Увлекательную учебную поездку школьники организовали себе сами.

Такой выбор рабочего языка был обусловлен тем, что инициировали проект участники программы изучения английского „Access“ в Силламяэ, к которым присоединились их друзья и выпускники программы „Access“ в Нарве.

Участница проекта Дарья Еги описывает молодежную встречу так:

“В первый день проекта участники знакомились между собой, играли в игры, общались и гуляли. Уже на второй день образовалась сплоченная команда подростков из Пярну и Ида-Вирумаа. Дальше дни были посвящены теме проекта: умение учиться, развитие навыков командной работы, умение решать проблемы. Мы делали практические упражнения, презентации, работали в группах, создавали фильмы. Никто не чувствовал усталость, всё было легко и просто. За всю неделю нам удалось съездить всей командой в центр Пярну на пикник, а также на пляж покупаться и позагорать. После этого все вернулись отдохнувшими и готовыми к работе.

В один из последних дней молодёжь проявила себя в создании фильмов. Все идеи, желания были учтены, так и получились три полезных и познавательных видеофильма.

Некоторые из участников оказались стеснительными, боялись сказать лишнего, но мы все вместе наблюдали за их преображением. Благодаря проекту они стали сильнее, инициативнее и раскованнее.

В последний день мы устроили прощальный вечер, на котором было очень много конкурсов и зажигательных песен. Было довольно-таки трудно прощаться, потому что нас очень подружил этот проект. Многие обменялись номерами телефонов и страничками в социальных сетях”.

Как лидер молодежной группы я хочу особенно отметить активное участие молодежи: идея, проектная заявка, программа встречи, проведение всех мероприятий – всё было подготовлено и сделано ребятами. Наша молодежь удивительно талантливая. Они на многое способны, особенно если чувствуют доверие, поддержку и свободу творить, действовать и иногда ошибаться.

Молодежные встречи финансируются из средств Совета по налогам на азартные игры при поддержке Министерства образования и науки и Эстонского центра молодежной работы. У всех школьников уже с 11 лет есть возможность участвовать и проводить свои молодежные встречи. Помощь в развитии проектной идеи для молодежи Ида-Вирумаа можно получить в центре неформального обучения VitaTiim, который проводит проектные обучения и консультации.

Наталья Клименкова,

координатор международных проектов VitaTiim





