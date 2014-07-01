200 метров вместо 25-ти: уроки плавания станут серьёзнее

Дата публикации: Сегодня, 12:23

Правительство Республики утвердило изменения в государственную программу обучения для основной школы. Цель изменений - обеспечить владение учащимися навыками, необходимыми для того, чтобы не утонуть.

Норматив по плаванию для детей увеличится сразу в 8 раз. Иллюстративное фото

По словам министра образования Майлис Репс, в течение последних восьми лет в Эстонии в результате несчастных случаев на воде погибло столько людей, что набралось бы 17 классов основной школы. Поэтому министерство хочет, чтобы дети приобретали необходимые навыки как можно раньше. Изменения помогут обновить уроки плавания таким образом, чтобы дети приобрели навыки, необходимые для того, чтобы остаться в живых при несчастных случаях на воде, и научились плавать как можно раньше. Министр Репс добавила, что обновление уроков плавания – это часть существенного преобразования уроков физкультуры в современное учение о движении, в фокусе которого будет формирование привычки к движению и прививание навыков, необходимых для жизни.

Прежняя цель, к которой стремились, – проплыть в свободном стиле 25 метров – не обеспечивала детям достаточных навыков для того, чтобы остаться в живых при несчастном случае на воде. Результаты опросов, проведенных среди учителей плавания, показывают, что они недовольны нынешними результатами. Согласно новой программе, к концу 3 класса дети должны быть способны проплыть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде 3 минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях.

Изменения в учебную программу вступят в силу в 2018 году, но школы могут внести изменения в свои уроки плавания уже с сентября. Для обновления уроков плавания местным самоуправлениям и школам будут выделены дополнительные средства в размере 1,2 миллиона евро взамен нынешних 230 тысяч евро.

Как известно, нашему городу уже сейчас не хватает тех мощностей, что может предоставить единственный бассейн при спортивной школе “Энергия”. По словам Виктории Лутус, заведующей Отделом культуры Нарвской городской управы, о конкретных шагах городских властей по исполнению новых требований министерства образования говорить ещё рано.

- Необходимо ознакомиться с новой программой, знать точное количество часов, выделяемых на занятия по плаванию. После этого будем принимать решения, - прокомментировала она для нашей газеты.







