Каждый пятый кандидат родом из Ида-Вирумаа

Дата публикации: Сегодня, 15:28

Каждый пятый кандидат в Академию внутренней безопасности - родом из Ида-Вирумаа.

Проведенный фирмой исследований Kantar Emor опрос показал, что Академия внутренней безопасности является для школьников северо-востока страны престижным вузом. «Особенно радует то, что молодежь из Ида-Вирумаа в гимназии выбирает программу внутренней безопасности, - сказала ректор академии Катри Райк. - Таким образом, среди наших полицейских и налоговых служащих появляется больше русскоязычных людей, что делает Эстонию только сильнее и сплоченнее».

Академия внутренней безопасности уже семь лет предлагает в гимназиях Ида- Вирумаа программу «внутренняя безопасность», за это время с различными спе- циальностями в этой области ознакомилось около двух сотен школьников.

«Из ида-вируских школ с программой внутренней безопасности в этом году нам поступило больше заявлений, чем из уездов Ярва, Пылва, Ляэне, Сааре и Хийу вместе взятых», - сказал бывший ректор академии, курирующий программу Прийт Мянник.

В Нарве академия сотрудничает с Ваналиннаской государственной школой, гимназией Солдино, Кесклиннаской гимназией и гимназией Пяхклимяэ. Программа также доступна в Йыхвиской гимназии и Кохтла- Ярвеской русской гимназии.

Кандидаты, чьим родным языком не является эстонский, должны при поступлении в академию сдавать тест на эстонский язык. За последние два года языковой тест сдали 96 процентов выпускников программы внутренней безопасности из Ида-Вирумаа.

BNS