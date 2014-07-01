Каждому педагогу детсада - 840 евро

Дата публикации: Сегодня, 07:16

Правительство предложило местным самоуправлениям с 1 сентября этого года поднять границу минимальной оплаты труда воспитателя детского сада до 840 евро, то есть до 80% от минимума заработной платы учителя общеобразовательной школы. В случае, если муниципалитеты найдут 15% от необходимой суммы, государство оплатит остальные расходы.

Государство решило подтянуть зарплаты педагогов дошкольных учреждений до уровня оплаты труда школьных учителей. Фото из архива "ВП".

Повышение для всех педагогов

Соответствующее решение местные самоуправления должны принять не позднее 20 августа. Нарвская горуправа на своём внеочередном заседании от 6 июля подготовила необходимое решение, которое должно быть рассмотрено и, предположительно, одобрено депутатами Нарвского городского собрания на ближайшем заседании.

Сейчас в Нарве действует дифференцированная система оплаты в зависимости от образования и квалификации педагога. Проект правительства предусматривает повышение оклада для всех педагогов, а также психологов и логопедов, работающих в детских садах, но изменения не коснутся помощников педагогов. Их зарплаты останутся прежними - немногим более 500 евро в месяц. В связи с новым предложением отменяется ранее действовавшая дифференциация, но расширяются возможности для назначения доплат – за что ранее можно было дифференцировать зарплату, за то же самое теперь можно будет назначать доплату, пояснили нам в отделе культуры.

Повышение в течение 4-х лет

По расчетам службы образования Нарвского Отдела культуры, до конца этого года из городского бюджета придётся изыскать дополнительно 77 321 евро для зарплат. Какая сумма нужна будет на следующий год, покажет время:

- В срок к 10 сентября мы через данные EHIS (общегосударственная инфосистема образования - прим. ред.) увидим, какова будет наполняемость детских садов, какое количество групп откроется. Соответственно, будем рассчитывать, какую сумму необходимо заложить в бюджет на 2018 год, - сказала Виктория Лутус, заведующая отделом культуры.

Тем более, что повышение зарплат планируется не единовременно, а в течение последующих 4 лет. По предложению правительства, с 2018 года размер зарплаты должен быть увеличен как минимум до 85% от минимального размера оплаты труда учителя общеобразовательной школы (то есть, по данным отдела культуры, до 893 евро), с 2019 года – до 90%, а в случае, если речь идет о педагоге с магистерской степенью или эквивалентным образованием, до 100%. На поддержку расходов по оплате труда педагогов дошкольных учреждений с 2017 по 2021 год в государственном бюджете запланирован 61 миллион евро.

Сколько педагогов останется в садах?

Новость, конечно, позитивная, но как она отразится на организации работы детских дошкольных учреждений? Уже не первый год звучат предложения оставить на группе одного педагога с двумя помощниками, тем самым, решая проблему поиска квалифицированных кадров (это неактуально для нашего города, но составляет большую проблему во многих самоуправлениях Эстонии), а также снижения расходов по заработной плате.

- В Нарве в разных детских садах работа персонала организована по-разному. Где-то работает схема «один педагог и два помощника», где-то - «два педагога и один помощник». Несколько лет назад мы перешли на систему подушного финансирования, то есть детское учреждение получает средства в зависимости от количества детей, наполняемости групп. Поэтому руководитель детского сада сам регулирует, каким образом он будет выполнять бюджет своего учреждения. Но хочу заметить, что у нас на систему «один педагог и два помощника» садовые группы не переводятся, только ясельные, - пояснила Виктория Лутус.

Софья Боборенко







