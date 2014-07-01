До 15 июля решение о бассейне при Академии МВД должно быть принято

ОбразованиеДо 15 июля решение о бассейне при Академии МВД должно быть принято
В номере от 15 июня “ВП” отвечал на вопрос читателя о том, когда конкретно начнется строительство комплекса зданий Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности. Сегодня продолжение темы.
Предполагается, что бассейн будет входить в комплекс зданий Нарвского коледжа Академии внутренней безопасности.
Принципиальное решение об участии или отказе города Нарва в строительстве бассейна при Академии МВД должно быть принято на сессии городского собрания, которая пройдёт 13 июля. Об этом нашей газете сообщила ректор Академии МВД и депутат Нарвского горсобрания Катри Райк.
По её словам, на прошлой неделе состоялась уже третья встреча представителей МВД и руководства города, на которой стороны пришли к согласию о необходимости принятия решения относительно участия города Нарва в строительстве бассейна к 15 июля этого года.
- Чем быстрее мы решим этот вопрос, тем быстрее приступим к реализации проекта. Идея участия в нем города появилась в начале апреля, с этого времени прошло уже три месяца, - сказала госпожа Райк.
Если депутаты дадут “добро”, им предстоит утвердить решение о взятии кредита на бассейн, он может составить сумму до 2 млн евро. Город рассматривает и другой вариант - строить отдельный городской спортивный комплекс.
Доступен для нарвитян
- В любом случае, - подчеркнула ректор Академии, - даже если бассейн будет построен только силами государства и будет иметь всего 4 дорожки, его смогут посещать жители города. При этом мы сразу заявляем, что не ориентированы на извлечение прибыли, наоборот: постараемся установить такие цены, которые бы оправдывали расходы и были бы приемлемы для нарвитян.
- Это будет красивый подарок городу, - считает госпожа Райк.
В планируемый комплекс входит ещё и тир, который также будет доступен для местных спортсменов – стрелков и биатлонистов. По словам Катри Райк, она также рада, что 100 мест из 260 в новом гостевом здании предназначены для студентов Нарвского колледжа ТУ. Для колледжа это был довольно больной вопрос. Эту часть строительства финансирует Тартуский университет. Ещё 100 мест предназначаются для приезжающих на работу таможенников и пограничников, которые сейчас снимают квартиры.
«У хорошего ребёнка несколько имён»
Конечно, у многих возникает вопрос: а, собственно, колледж ли мы получим или просто набор построек разного назначения? Не будет ли выглядеть обучение как приезд на машинах и автобусах преподавателей и кадетов на неделю с последующим выездом той же вереницей?
Ректор Академии МВД утверждает: нет.
- Концепция нового обучающего заведения состоит в том, что кадеты, нацеленные на получение высшего образования, будут проводить в Нарве не менее 3-4 месяцев, это будет реальная учёба и практика. Мы также имеем договорённость о привлечении к процессу обучения региональных специалистов, что поможет сделать учёбу более насыщенной и полноценной.
В Нарве появятся учебные и спортивные помещения, которые дадут возможность обучаться не только кадетам Академии МВД, но и повышать квалификацию пограничникам, полицейским, таможенникам, а также спасателям (у которых в нашем регионе много вызовов, и встречаются довольно сложные случаи).
Планируется также проводить курсы для гимназистов, добровольных полицейских, проводить международное магистерское обучение, - перечисляет ректор академии задачи нового колледжа и добавляет: - Может быть, окончательное название учебного заведения и изменится, но у хорошего ребёнка всегда несколько имён (эстонская поговорка – прим. ред.). Главное, что решение принято, и мы твёрдо настроены начать строительство в начале 2019 года.
Софья Боборенко
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