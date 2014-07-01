При реновации школы часть здания могут снести

ОбразованиеПри реновации школы часть здания могут снести
Как уже коротко сообщал "ВП", государство может выделить средства на реновацию одной школы в Нарве, и управа решила вписать в ходатайство о финансировании Кесклиннаскую гимназию. Но на последней сессии горсобрания идея вызвала споры, ведь в городе есть школьные здания, которые гораздо острее нуждаются в ремонте.
Кесклиннаская гимназия была реновирована в 2004 году.
Потратить миллион, чтобы уменьшить расходы
Напомним, новую государственную гимназию для выпускников русских школ Нарвы город и государство договорились строить рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией, которая после этого станет основной школой. У города есть возможность получить от государства также деньги на реновацию одной муниципальной основной школы, и в управе решили, что это будет Кесклиннаская гимназия, которая после появления рядом госгимназии станет основной школой.
На реновацию школы можно получить, максимум, 6 млн 117 тыс. евро, из них 5 млн 200 тыс. евро может выделить государство, ещё 917 тыс. евро город должен будет найти в своём бюджете. Депутаты согласились запросить у государства финансирование (против проголосовал только один из них, воздержались четверо), хотя выбор именно Кесклиннаской гимназии вызвал споры.
Как сообщила руководитель Отдела проектов Нарвской горуправы Анне Веево, цель государственной программы, в рамках которой можно получить финансирование на ремонт одной городской школы - уменьшить расходы на содержание объекта. Это означает не только утеплить его, чтобы уменьшить расходы на отопление, но, возможно, даже снести часть здания.
Вице-мэр по образованию, культуре и спорту Вячеслав Коновалов сообщил, что в Кесклиннаской гимназии на одного ученика приходится 7,125 кв.м. площади, а программа государственного софинансирования требует уменьшить эту площадь до 6 кв.м. на человека. Этого можно добиться, либо увеличив количество учеников (что, в общем-то, вопрос директора, а не городских властей), либо просто снеся какую-то часть школы. Вячеслав Коновалов признаёт, что снос части школьного здания в глазах общественности будет выглядеть как однозначно плохое решение, но считает, что это может быть оправдано.
- Сейчас заказан строительный аудит, - рассказал вице-мэр. - Именно специалист, который его проводит, даст рекомендации, нужно ли что-то сносить, и если да, то что именно. В Кесклиннаской гимназии есть малоиспользуемые помещения, от которых можно отказаться. Но пока об этом говорить рано. К тому же мы пока лишь подаём ходатайство о финансировании реновации. Не факт, что оно будет удовлетворено в необходимом объёме.
- Мы часто не можем найти в бюджете 10 тысяч, а тут выделяем почти миллион на недавно отремонтированную школу. Хотелось бы понять, что именно будет сделано в школе, раз мы жертвуем такой безумной для бюджета суммой, - сказал на сессии горсобрания депутат Юрий Рауд.
Анне Веево пояснила, что это определится только в ходе проектировочных работ.
Зачем улучшать хорошее?
Самые большие споры вызвал тот факт, что управа решила ремонтировать именно здание Кесклиннаской гимназии. По словам Анне Веево и Вячеслава Коновалова, здание было выбрано, чтобы в будущем создать один современный образовательный “узел”, где рядом с новой госгимназией будет обновлённая муниципальная школа.
- Мне кажется, наша задача думать обо всём городе, а не об отдельных элементах, - сказал депутат Рауд. - Нужно проводить экспертизу не 1-й школы, а всех, и деньги нужно вкладывать в здание, находящееся в худшем состоянии. Самые энергоёмкие школы в Нарве - панельные, то есть 11-я, 13-я и 14-я.
Депутат Лариса Оленина считает, что реновация именно Кесклиннаской гимназии разумна, поскольку она сможет использовать одну столовую и один спортзал вместе с будущей государственной гимназией.
- Меня волнует другое - мы забабахиваем школу на тысячу мест, вместо того, чтобы создать небольшую основную школу, куда по конкурсу отбирались бы дети, которые затем, после учёбы в госгимназии составляли бы элиту города, - рассуждает она. - Конечно, этот проект надо поддерживать, но моё пожелание к управе - подумайте, как нам создать не большую школу, а хорошую.
Где это записано?
И Анне Веево, и Вячеслав Коновалов отмечали, что договор о строительстве в Нарве двух государственных гимназий (условно “русской” и “эстонской”) предполагает, что после их появления все муниципальные гимназии превратятся в основные, то есть 9-летние школы. А все старшеклассники будут учиться в госгимназиях.
Директор Языкового лицея и депутат горсобрания Надежда Черкашина заявила, что тем самым управа вторгается в Программу развития образования, которая была принята после долгого и трудного обсуждения с привлечением не только депутатов, но и педагогов. К слову, ранее обсуждалось, что Языковой лицей может остаться муниципальной гимназией, несмотря на появление новых госгимназий.
- В программе развития образования не написано, что все школы становятся основными, - однозначно заявила Надежда Черкашина.
- Я исхожу из договора, подписанного городом с Министерством образования, - ответил вице-мэр Коновалов.
- То есть, вы подписали договор, который противоречит Программе развития образования города? - спросила директор Языкового лицея.
- Никакого противоречия нет. К 2020 году все гимназии в Нарве, кроме государственных, должны стать основными школами, - ответил вице-мэр.
Николай Андреев
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