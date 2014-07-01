+Галерея. Лучшие выпускники получили медали и денежные премии

Дата публикации: Вчера, 15:06

15 июня в Рыцарском зале Нарвского замка состоялась церемония чествования выпускников школ и гимназий, окончивших свои учебные заведения с медалями. В этом году в Нарве - 30 золотых медалистов и 21 серебряный.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте вручает золотой медальон Александре Максимовой из Солдинаской гимназии. Николай Андреев

19 процентов выпускников - с медалями

Всего школы в Нарве в этом году окончили 274 человека. Из тех, кто завершил обучение с медалью, многие также участвовали в олимпиадах и конкурсах по различным предметам, добиваясь в них высоких результатов на городском, уездном и республиканском уровне. Традиционно медалистов поздравляют руководители города. Мэр Нарвы Тармо Таммисте пожелал выпускникам успехов, поблагодарил за упорство в достижении высоких результатов их самих, их учителей и родителей. Вице-мэр по образованию, культуре и спорту Вячеслав Коновалов в своей поздравительной речи заметил, что медалисты являются настоящей элитой Нарвы.

Медали вручаются по результатам учёбы в школе, когда результаты государственных экзаменов ещё неизвестны. В то же время, при поступлении в вузы учитываются именно результаты госэкзаменов. Поэтому вице-мэр отдельно пожелал медалистам не испытать “когнитивный диссонанс”, узнав свои баллы.

От города медалисты получили золотые медальоны и денежные поощрения: по 320 евро тем, кто завершил учебу с золотой медалью, и по 200 евро тем, кто с серебряной медалью. Вячеслав Коновалов выразил надежду, что эти деньги будут подспорьем для юношей и девушек в первый месяц их студенческой жизни.

Какие школы самые “золотые?”

Руководители города поблагодарили и вручили букеты цветов также директорам школ и гимназий, из стен которых ученики вышли с медалями.

Больше всего медалистов в этом году оказалось в Ваналиннаской государственной школе - 5 золотых и 4 серебряных, а также в Нарвском Языковом лицее - 4 золотых и 5 серебряных.

На одну медаль отстали Кренгольмская и Солдинаская гимназии - её выпускникам вручили по 4 золотых и 4 серебряных медали. Пяхклимяэская гимназия по общему количеству медалей идёт на третьем месте, но именно здесь оказалось больше всего золотых медалистов - сразу 6 человек, один выпускник окончил гимназию с серебряной медалью.

Выпускники Кесклиннаской гимназии получили 5 золотых и одну серебряную медаль. Нарвская школа для взрослых и Эстонская гимназия - по одной золотой и одной серебряной.

Николай Андреев





