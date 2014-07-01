Школу рядом с будущей госгимназией обновят

ОбразованиеШколу рядом с будущей госгимназией обновят
Государственную гимназию для выпускников русских школ города город и государство договорились строить рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией, которая после этого станет основной школой. Депутаты на своём заседании скорее всего поддержат также проект реновации этой школы.
Как пояснила депутат горсобрания Елизавета Чертова, кроме строительства новых государственных гимназий, государство также выделяет субсидию на реновацию какой-либо одной основной школы в городе.
- Мы выбрали Кесклиннаскую гимназию, рядом с которой и появится новая государственная гимназия, - сказала она. - Но эти два учебных заведения - отдельные проекты.
На прошлой неделе руководитель Отдела проектов Нарвской горуправы Анне Веево докладывала о проекте реновации школы депутатской комиссии по городскому имуществу и хозяйству. По словам госпожи Веево, общая стоимость проекта реновации школы - 6 млн 117 тыс. евро, из них 5 млн 200 тыс. евро выделяет государство, ещё 917 тыс. евро город должен найти в своём бюджете.
Школу должны обновить к 2020 году.
Николай Андреев
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