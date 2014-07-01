И будет бал!

ОбразованиеИ будет бал!
Бал выпускников 2015 года. Здесь и далее фото с сайта www.slavia.ee.
Нарвский молодежный центр бережно хранит традиции, у нас много мероприятий, которые мы проводим ежегодно, но обязательно по-новому. Одно из таких – бал выпускников. Было время, когда бал начинался на Петровской площади, тысячная колонна выпускников отправлялась к месту проведения праздника. Сегодня выпускников немного, чуть больше 250. Поэтому шествия нет. Но бал остался нашим самым любимым событием года!
Итак, в этом году бал состоится 25 мая. Мы считаем, что это самый-самый последний звонок: все экзамены сданы! А пока ребята ждут результатов государственных экзаменов, школьных выпускных вечеров, а также определяются с местом дальнейшей учебы, мы предлагаем им вместе повеселиться!
Каждый год у бала есть тема, определенный дресс-код. Выпускникам этого года, наверное, повезло: у нас будет джинсовая вечеринка! Но это в ночной клуб надо явиться в джинсовом наряде!
А начнется праздник в 18.00 в большом зале НКЦ «Женева» с совместного концерта, который составлен из лучших номеров школьных последних звонков. Конечно, во время этой части праздника будет не только много песен, танцев, смешных видеосюжетов, сценок из школьной жизни, но и напутствий - от мэра города Тармо Таммисте, председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, от директора Нарвского молодежного центра Яны Марковой, спикера Нарвского молодежного парламента Алексея Купавых.
На эту часть бала мы приглашаем родителей, учителей и друзей наших выпускников.
Приходите 25 мая в 18.00 в НКЦ «Женева»: пожелаем все вместе нашим ребятам успешного будущего, порадуемся их успехам, солидным планам, чудесным перспективам!
Лариса Оленина,
Заместитель директора Нарвского молодежного центра
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