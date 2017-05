“World Café” учит школьников размышлять

Дата публикации: Сегодня, 12:37

С 1 по 7 мая состоялась Европейская Неделя молодежи, которая позволила молодежи организовывать различные мероприятия. Так, 4 мая в Нарвской Солдинаской гимназии прошло мероприятие, которое представляло собой обсуждения и дискуссии среди молодежи Ида-Вирумаа в формате “World Café”.

Обсудить волнующие их вопросы собрались школьники из Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Фото VitaTiim

Таким образом была реализована инициатива активистов нашего города - Вадима Маркова и Милены Куликовой, что стало возможным при поддержке центра неформального обучения VitaTiim и при финансировании молодежного агентства SANA (SA Archimedese noorteagentuur).

“World Café” - это метод взаимодействия большой группы, сфокусированной на диалоге, который помог ученикам школ Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве поразмышлять о международных возможностях, гражданственной вовлеченности молодежи, солидарности и взаимодействии.

Открыли мероприятие своими вдохновляющими речами вице-мэр Нарвы по культуре, образованию и спорту Вячеслав Коновалов и Эва Леннук, которая на конкурсе среди молодёжный активистов победила по итогам минувшего года в главной номинации "Молодой года в Нарве".

Частично данное мероприятие прошло на английском языке, так как весь день с нами провели международные волонтеры, ставшие и модераторами дискуссий.

Слоган Недели молодежи „Shape it, move it, be it“(Формируй это, двигай это, будь этим) отлично описывает это событие, ведь ребята сформировали свое мнение по обсуждаемым темам и мотивировали друг друга делать изменения к лучшему в своем родном краю.

Вадим Марков